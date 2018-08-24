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Мост через Красивую Мечу в Ефремове откроют до 24 сентября
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мост через Красивую Мечу в Ефремове откроют до 24 сентября

Сейчас специалисты подрядной организации приступили к заключительному этапу работ.

В Ефремове завершаются работы по строительству моста через реку Красивая Меча. 24 августа ход работ проинспектировал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Министр сообщил, что в настоящее время подрядчики приступили к заключительному этапу работ по строительству моста и подходов к нему. Из-за геологической неоднородности прибрежной полосы при возведении насыпи были увеличены объемы и сложность земляных работ. Также при строительстве самого моста был пересмотрен и пересогласован ряд проектных решений.

- Для решения этих проблем движение по новому мосту мы вынуждены открыть на несколько недель позже ранее обозначенных сроков — до 24 сентября. Наша главная задача — качественно выполнить все работы и обеспечить безопасность движение по сооружению, — сказал Родион Дудник.

Сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного еще в 1961 году. Подрядчик реконструирует около 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:43 +1
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