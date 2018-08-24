25 августа в Новомосковске пройдет акция «Вместе против рака!»

Фото из архива Myslo.

Все желающие смогут пройти экспресс-обследование и получить консультации врачей-специалистов.

25 августа с 9.00 до 14.00 в Новомосковске перед стадионом «Химик» (улица Садовского, 52) пройдет профилактическая акция «Вместе против рака!».

Основная цель проведения акции — профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний.

Все желающие смогут пройти экспресс-обследование:

ультразвуковую диагностику;

сдать анализ крови на простатспецифический антиген;

флюорографию;

маммографию.

Также в этот день участники акции смогут получить консультации врачей-специалистов:

терапевта;

онколога;

уролога;

гинеколога;

эндокринолога;

стоматолога;

дерматолога.

Все участники акции получат памятки по профилактике злокачественных новообразований. При наличии показаний участникам акции также будет предложено пройти дополнительное обследование в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».