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25 августа в Новомосковске пройдет акция «Вместе против рака!»
Фото из архива Myslo.

25 августа в Новомосковске пройдет акция «Вместе против рака!»

Все желающие смогут пройти экспресс-обследование и получить консультации врачей-специалистов.

25 августа с 9.00 до 14.00 в Новомосковске перед стадионом «Химик» (улица Садовского, 52) пройдет профилактическая акция «Вместе против рака!».

Основная цель проведения акции — профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний.

Все желающие смогут пройти экспресс-обследование:

  • ультразвуковую диагностику;
  • сдать анализ крови на простатспецифический антиген;
  • флюорографию;
  • маммографию.

Также в этот день участники акции смогут получить консультации врачей-специалистов:

  • терапевта;
  • онколога;
  • уролога;
  • гинеколога;
  • эндокринолога;
  • стоматолога;
  • дерматолога.

Все участники акции получат памятки по профилактике злокачественных новообразований. При наличии показаний участникам акции также будет предложено пройти дополнительное обследование в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:03 +1
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