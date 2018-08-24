Фото из архива Myslo.
25 августа в Новомосковске пройдет акция «Вместе против рака!»
Все желающие смогут пройти экспресс-обследование и получить консультации врачей-специалистов.
25 августа с 9.00 до 14.00 в Новомосковске перед стадионом «Химик» (улица Садовского, 52) пройдет профилактическая акция «Вместе против рака!».
Основная цель проведения акции — профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний.
Все желающие смогут пройти экспресс-обследование:
- ультразвуковую диагностику;
- сдать анализ крови на простатспецифический антиген;
- флюорографию;
- маммографию.
Также в этот день участники акции смогут получить консультации врачей-специалистов:
- терапевта;
- онколога;
- уролога;
- гинеколога;
- эндокринолога;
- стоматолога;
- дерматолога.
Все участники акции получат памятки по профилактике злокачественных новообразований. При наличии показаний участникам акции также будет предложено пройти дополнительное обследование в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».
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