В Тульской области девушка-мотоциклист улетела в кювет
С различными травмами она госпитализирована.
23 августа в 15.00 на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП. Мотоцикл «Ямаха» под управлением 20-летней девушки вылетел в кювет.
По предварительной информации, мотоциклистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП девушка с различными травмами доставлена в районную больницу.
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