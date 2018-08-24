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В Тульской области девушка-мотоциклист улетела в кювет

В Тульской области девушка-мотоциклист улетела в кювет

С различными травмами она госпитализирована.

23 августа в 15.00 на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП. Мотоцикл «Ямаха» под управлением 20-летней девушки вылетел в кювет.

По предварительной информации, мотоциклистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП девушка с различными травмами доставлена в районную больницу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:39 +3
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Место
Киреевский районТульская область

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