В Тульской области девушка-мотоциклист улетела в кювет

С различными травмами она госпитализирована.

23 августа в 15.00 на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП. Мотоцикл «Ямаха» под управлением 20-летней девушки вылетел в кювет.

По предварительной информации, мотоциклистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП девушка с различными травмами доставлена в районную больницу.