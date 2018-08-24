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Конкурс стрит-арта: Тулякам предлагают «забомбить» новую набережную

Конкурс стрит-арта: Тулякам предлагают «забомбить» новую набережную

Свою заявку на конкурс можно подать до 3 сентября.

В Туле стартовал прием заявок на конкурс стрит-арта — жителям региона предлагают создать эскиз граффити, которое украсит стену новой набережной.

К участию приглашаются творческие люди старше 18 лет. Работы можно представлять индивидуально или в группе (не более двух человек). Один участник (группа) может подать на конкурс не более 3 различных эскизов. Организаторы отмечают, что это может быть набросок, схема, макет, чертеж ли даже проектная документация. Подробнее на сайте.

Победителя определит компетентное жюри: архитектор, автор проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро, главный архитектор городского пространства «Искра», художник, скульптор Роман Устименко, основатель арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин и организатор проекта «Мастера стилей» в Туле Никита Кизенко.

Прием заявок на конкурс завершится 3 сентября. Имя победителя жюри объявит 8 сентября.

- С нас стена на новой Тульской набережной, оплата материалов и денежный приз в размере 15 000 рублей, - говорится на сайте проекта.

Работа победителя появится на набережной до 1 октября этого года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:27 +4
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