Жители дома на проспекте Ленина в Туле — Дюмину: «Наша котельная отапливает чужой ТЦ»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На телефон доверия главы региона поступила жалоба от туляков, которые вынуждены оплачивать непомерные счета за отопление.

23 августа в правительстве региона заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков встретился с инициативной группой жителей одного из домов по проспекту Ленина в Туле.

Несколько жителей этого дома сообщили на телефон доверия губернатора, что они не согласны с размером начислений за теплоснабжение.

По мнению жильцов, сумма оплаты неправомерно высока из-за того, что котельная, расположенная на крыше дома, отапливает еще и находящийся на Калужском шоссе торговый центр. При этом жители уверены, что проектная мощность котельной не позволяет снабжать теплом и дом, и торговый центр.

Как отметил Олег Дючков, этот вопрос неоднократно рассматривался в ходе проверок прокуратуры, Ростехнадзора и органов внутренних дел. Результаты проверок подтверждают, что проектная мощность котельной предусматривает теплоснабжение как жилого дома, так и нежилых помещений торгового центра. Кроме того, вступившее в силу решение Тульского областного суда подтверждает правомерность подключения объектов к котельной и сложившейся системы расчетов за теплоснабжение.

На сегодняшний день правовых оснований для изменения расчетов и схемы теплоснабжения объектов нет.

В ходе встречи жителям даны необходимые разъяснения и юридические консультации.