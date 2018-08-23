В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей
Общая стоимость работ составила 8,6 млн рублей.
В селе Теплое приняли работы по обустройству подъездной дороги к участкам, которые выделены многодетным семьям под строительство домов. Здесь расположено 783 участка, 96 из них выделены для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Площадь дороги составляет около 18 000 кв м. Подрядная организация ООО «Регионстрой71» подготовила основание дороги, затем выполнила устройство прослойки геотекстиля и щебеночного основания с заклицовкой.
Программа по обеспечению доступности подъезда многодетных семей к земельным участкам в Большой Туле реализуется второй год. В ее рамках производятся работы по устройству щебеночных дорог, обеспечению водоотведения с проезжей части (нарезка кюветов).
В 2018 году будут обустроены щебеночные дороги на семи объектах:
- с. Алешня;
- д. Крюково;
- с. Торхово;
- Северное Заречье;
- Епифанске Шоссе;
- пос. Шатск (Теплое);
- д. Судаково.
Общая площадь строительства — 48 000 кв. м.
В 2019 году на каждой площадке, где расположены участки, планируется сделать по водяной скважине для строительных нужд и продолжить обустройство дорог.