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В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей

Общая стоимость работ составила 8,6 млн рублей.

В селе Теплое приняли работы по обустройству подъездной дороги к участкам, которые выделены многодетным семьям под строительство домов. Здесь расположено 783 участка, 96 из них выделены для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь дороги составляет около 18 000 кв м. Подрядная организация ООО «Регионстрой71» подготовила основание дороги, затем выполнила устройство прослойки геотекстиля и щебеночного основания с заклицовкой.

Программа по обеспечению доступности подъезда многодетных семей к земельным участкам в Большой Туле реализуется второй год. В ее рамках производятся работы по устройству щебеночных дорог, обеспечению водоотведения с проезжей части (нарезка кюветов).

В 2018 году будут обустроены щебеночные дороги на семи объектах:

  • с. Алешня;
  • д. Крюково;
  • с. Торхово;
  • Северное Заречье;
  • Епифанске Шоссе;
  • пос. Шатск (Теплое);
  • д. Судаково.

Общая площадь строительства — 48 000 кв. м.

В 2019 году на каждой площадке, где расположены участки, планируется сделать по водяной скважине для строительных нужд и продолжить обустройство дорог.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:15 +2
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