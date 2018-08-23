В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В селе Теплое приняли работы по обустройству подъездной дороги к участкам, которые выделены многодетным семьям под строительство домов. Здесь расположено 783 участка, 96 из них выделены для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь дороги составляет около 18 000 кв м. Подрядная организация ООО «Регионстрой71» подготовила основание дороги, затем выполнила устройство прослойки геотекстиля и щебеночного основания с заклицовкой.

Программа по обеспечению доступности подъезда многодетных семей к земельным участкам в Большой Туле реализуется второй год. В ее рамках производятся работы по устройству щебеночных дорог, обеспечению водоотведения с проезжей части (нарезка кюветов).

В 2018 году будут обустроены щебеночные дороги на семи объектах:

с. Алешня;

д. Крюково;

с. Торхово;

Северное Заречье;

Епифанске Шоссе;

пос. Шатск (Теплое);

д. Судаково.

Общая площадь строительства — 48 000 кв. м.

В 2019 году на каждой площадке, где расположены участки, планируется сделать по водяной скважине для строительных нужд и продолжить обустройство дорог.