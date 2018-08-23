С начала августа в Тульской области произошло 68 пожаров

Сотрудники МЧС вывели из огня восемь человек, четверо пострадали, ещё один – погиб.

По данным регионального ГУ МЧС России, на территории Тульской области с начала месяца зарегистрировано 68 пожаров. Погиб один человек, ещё четыре пострадали, восьмерых удалось спасти пожарным.

Основная доля пожаров приходится на жилой сектор – более 30. Именно на этих пожарах гибнут люди. Главные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области ежедневно проводят работу по профилактике, организуют встречи с населением и подворовые обходы, разъясняют гражданам первичные правила обеспечения пожарной безопасности. Чтобы избежать беды, необходимо

не курить в постели, не оставлять непотушенные сигареты,

следить за состоянием электропроводки и не перегружать её,

не оставлять без присмотра детей, не допускать их игр с огнем,

приобрести огнетушитель и научиться пользоваться им,

если вы живёте в частном доме – поставьте на участке емкость с водой.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым), звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112 и предупредите о происшествии соседей.