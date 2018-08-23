С начала августа в Тульской области произошло 68 пожаров
Сотрудники МЧС вывели из огня восемь человек, четверо пострадали, ещё один – погиб.
По данным регионального ГУ МЧС России, на территории Тульской области с начала месяца зарегистрировано 68 пожаров. Погиб один человек, ещё четыре пострадали, восьмерых удалось спасти пожарным.
Основная доля пожаров приходится на жилой сектор – более 30. Именно на этих пожарах гибнут люди. Главные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области ежедневно проводят работу по профилактике, организуют встречи с населением и подворовые обходы, разъясняют гражданам первичные правила обеспечения пожарной безопасности. Чтобы избежать беды, необходимо
- не курить в постели, не оставлять непотушенные сигареты,
- следить за состоянием электропроводки и не перегружать её,
- не оставлять без присмотра детей, не допускать их игр с огнем,
- приобрести огнетушитель и научиться пользоваться им,
- если вы живёте в частном доме – поставьте на участке емкость с водой.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым), звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112 и предупредите о происшествии соседей.