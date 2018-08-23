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Туляк угнал «Ладу» чтобы доехать от дачи до дома

Туляк угнал «Ладу» чтобы доехать от дачи до дома

Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Ленинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего туляка, обвиняемого в угоне.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 12 июля, в ночное время, осужденный находился в садовом товариществе «Лесная поляна» в деревне Кутеповка.

Заметив на одном из участков «Ладу» девяносто девятой модели, он открыл незапертую дверь, сел в салон и оставленным в замке зажигания ключом завёл автомобиль. Затем выехал за территорию СНТ и направился в Тулу.

На следующий день, в 13.20, угонщик бросил машину во дворе одного из домов по улице Металлургов. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
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