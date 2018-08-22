Туляки год собирали деньги на лечение уже умершего мальчика

За два года про ящик для пожертвований на реабилитацию Александра попросту забыли.

Ящик для пожертвований с призывом помочь Александру Е. (имя героя публикации изменено по просьбе матери) в обувном магазине на ул. Металлургов, 55-б заметила одна из мам общественной организации, помогающей детям-инвалидам. У мальчика был диагноз ДЦП в результате перенесенного менингоэнцефалита в период новорожденности. Согласно листовке на ящике, Александру требовался курс дельфинотерапии и реабилитации.

Обнаружившая ящик женщина была знакома с Сашей и его семьей и знала, что ребенка не стало еще в июле 2017 года. Разобраться в ситуации она решила вместе со знакомыми из своей организации.

Руководитель общественного объединения родителей с особенными детьми «Мы вместе»:

Татьяна Вербицкая - Узнав о ящике, мы тут же подключились к ситуации. Помощь этому мальчику действительно была нужна. Мы размещали информацию о нем на своих ресурсах, но то, что фонд «Прикоснись к добру!» до сих пор собирает деньги, считаем махинацией. Мы позвонили в организацию и услышали какие-то странные причины, разговоры о том, что они «забыли посмотреть». Люди просто прикрылись беспамятством. Как это возможно, если вы взяли на себя такую ответственную миссию? Неужели они не следят за историями своих подопечных? Как часто проверяют ящики? И куда пойдут деньги, которые люди пожертвовали конкретно маленькому Саше?

Узнав о произошедшем, журналисты Myslo связались с мамой мальчика. Оказалось, женщина вообще была не в курсе происходящего, а значит, и деньги из ящика ей никто не предлагал. Но женщина пояснила: раньше фонд и правда вел сбор и помогал их семье.

Фонд «Прикоснись к добру!», установивший ящик для сбора пожертвований, зарегистрирован в Воронежской области. Однако в Туле есть самостоятельный филиал на ул. Михеева. Офис работает каждый день, и мы смогли попасть в него без труда.



Фонд «Прикоснись к добру!» списывает этот факт на недостаток рабочих сил и волонтеров.

Директор Тульского филиала Ильмира Котюкова объяснила нам свое видение ситуации:

Ильмира Котюкова - Ящиков для сбора пожертвований у нас около ста. У нас много работы: мы помогаем детским домам, малоимущим семьям, детям, нуждающимся в лечении. При этом сотрудников в фонде всего двое, именно поэтому и произошло это недоразумение. Получилось так, что ящики были установлены в двух магазинах по соседству, но в документах почему-то зафиксировали только один. Вообще мы забираем деньги из ящиков раз в два-три месяца, а про этот, вероятно, просто забыли. Когда мы вместе с полицией пришли, чтобы вскрыть пломбу, продавцы подтвердили, что за два года мы ни разу не приходили в этот магазин.

За два года в ящике собралось около тысячи рублей. Эти деньги будут направлены на помощь ребенку, которому мы сейчас собираем средства на лечение.

- Кстати, — продолжает Ильмира, — мы действительно собирали деньги на помощь Александру, в целом мы передали его семье 90 тысяч рублей. За три года работы мы впервые столкнулись с такой конфликтной ситуацией. Мы хотим обратиться ко всем тулякам: если вдруг вы заметили наш ящик для сбора средств и знаете, что ребенку уже не нужна помощь, позвоните по указанным телефонам, мы исправим ситуацию.

В любом случае действия фонда сейчас оценивают правоохранительные органы. Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев: