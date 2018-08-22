Туляки в составе сборной России завоевали золото на первенстве Европы

Фото из архива Myslo.

21 августа в Швейцарии стартовало первенство Европы среди юниоров и андеров по велоспорту на треке.

Уже в первый день соревнований сборная команда России завоевала две золотые медали — юниоры и юниорки стали сильнейшими в командном спринте.

В составе юниорской команды выступал туляк Даниил Комков и два воспитанника тульского велоспорта, выступающие за Москву, Иван Гладышев и Данила Бурлаков, а также москвич Михаил Смагин.

У юниорок в команде выступала тулячка Ксения Андреева, москвичка Яна Тыщенко.