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Туляки в составе сборной России завоевали золото на первенстве Европы
Фото из архива Myslo.

Туляки в составе сборной России завоевали золото на первенстве Европы

Высокие награды сборная получила в командном спринте.

21 августа в Швейцарии стартовало первенство Европы среди юниоров и андеров по велоспорту на треке.

Уже в первый день соревнований сборная команда России завоевала две золотые медали — юниоры и юниорки стали сильнейшими в командном спринте.

В составе юниорской команды выступал туляк Даниил Комков и два воспитанника тульского велоспорта, выступающие за Москву, Иван Гладышев и Данила Бурлаков, а также москвич Михаил Смагин.

У юниорок в команде выступала тулячка Ксения Андреева, москвичка Яна Тыщенко.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:30 +3
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