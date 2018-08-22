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Афиша: 22 августа в Туле пройдут праздничные мероприятия ко Дню флага РФ
Фото из архива Myslo.

Афиша: 22 августа в Туле пройдут праздничные мероприятия ко Дню флага РФ

Туляков и гостей города в этот день ждет насыщенная праздничная программа.

Молодежное пространство «Газон» в кремле

Празднования начнутся в 14.00. Из ниток создадут трехметровую карту России — string арт-объект. А огромное сердце передаст любовь молодых людей к своей стране. Каждый сможет заполнить стикер своим поздравлением и приклеить его на бело-сине-красное сердце.

сПОРТИВНЫЙ БЛОК

19.00 — «Dance». Алена Гончарова фитнес-клуб «Олимп». Перед началом тренировки состоится флешмоб, посвященный Дню государственного флага России.

ИГРОТЕКА

14.00 — настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — интеллектуально-развлекательная игра «Рюхи».

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15.30 — Тренинг «Внутренняя экология — диалоги на Газоне».

17.00 — Клуб иностранного общения — «О грамматике интересно».

МАСТЕР-КЛАССЫ

17.00, 18.40 — мастер-классы по правополушарному рисованию.

17.00 — мастер-класс по керамике от Центра традиционной тульской керамики.

ЭКСКУРСИЯ

19.00 — Экскурсия «Арсенал и щит России». Экскурсоводы познакомят туляков и гостей города с историей тульского оружейного дела и покажут, где все начиналось, а также расскажут, когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Сбор группы в 18.50 у инфо-центра проекта «Газон» в тульском кремле.

СЦЕНА

19.00 — концертная программа на сцене, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации.

21.00 — Дискотека проекта «Рэп Завод». На сцене выступят дуэт «Балу и Тали» и диджей Санрайз. Флешмоб со светящимися шарами.

Убедительная просьба к участникам, желающим принять участие в тренингах и мастер-классах пространства «Газон», приходить строго в указанное время.

Вход на все мероприятия свободный.

Также тулякам будут раздавать ленточки-триколоры. Акция пройдет по адресам:

  • с 15.00 до 16.00 — в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова (возле центральной эстрады);
  • с 16.00 до 17.00 — возле ТРЦ «РИО» (ул. Пролетарская, 22 А) и на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Фрунзе;
  • с 17.00 до 18.00 — возле ТРЦ «Гостиный двор» (ул. Советская, 47) и ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2).
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:15 0
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Тульская область

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