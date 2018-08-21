За неделю на укусы клещей пожаловались 103 жителя Тульской области

Всего с начала сезона от кровососов пострадали 3510 туляков.

По данным еженедельного мониторинга тульского Управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 августа с жалобами на укусы клещей в лечебно-профилактические организации региона обратилось 103 человека, среди них – 26 детей.

Клещи покусали 3510 человек. Случаи зарегистрированы во всех районах Тульской области. Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах, в лесах и на территории кладбищ, во время выездов на природу.

За период мониторинга исследовано 1963 пробы клещей, снятых с людей, и 254 пробы из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 13,5%, анаплазмой – 4,0%.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д.114, телефон: 37-39-56).