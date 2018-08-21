В собственность Тульской области переданы несколько социально значимых объектов

Они будут использоваться для региональных и муниципальных нужд.

Как сообщил министр земельных и имущественных отношений Михаил Пантелеев, благодаря главе региона Алексею Дюмину налажено взаимодействие с ОАО «РЖД» и другими организациями по передаче в региональную и муниципальную собственность социально значимых объектов.

В государственную собственность Тульской области от «РЖД» принят физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив». По поручению Алексея Дюмина его отремонтировали и пополнили новым инвентарём.

Переданное здание бывшего профилактория в городе Узловая из-за его аварийного состояния снесено, на его месте появится скейт-парк. Также железнодорожники передали региону линейную амбулаторию в поселке Скуратовский Чернского района, имущественный комплекс городского ДК Железнодорожников, два детских сада и путепровод.

Фондом поддержки социальных инициатив компании «Газпром» региону передан ФОК с универсальным залом и бассейном, расположенный в Щекино.

При содействии Алексея Дюмина из федеральной собственности приняты объекты культурного наследия Ансамбля Тульского кремля и торговые ряды. Они закреплены за областным музейным объединением. Также собственностью области стали нежилые здания и постройки на улице Металлистов.

Из федеральной в муниципальную собственность оформлены два земельных участка в Новомосковске для расширения подъезда к дороге «Тула – Новомосковск».

Михаил Пантелеев отметил, что проведенные мероприятия позволят использовать объекты для государственных и муниципальных нужд, при необходимости финансировать их ремонт и реконструкцию.