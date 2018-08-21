Как тулякам отказаться от права собственности на земельный участок

На собственнике земельного участка лежат обязательства по содержанию и уходу за таким участком, а также установленное законом налоговое бремя. Своевременный отказ от уже ненужного объекта недвижимости позволит обезопасить себя от накопления долговых обязательств.

Если вы решили отказаться от права собственности на земельный участок, вам необходимо подать заявление об отказе в МФЦ либо воспользоваться электронными услугами Росреестра через портал www.rosreestr.ru.

К заявлению об отказе от права собственности необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок, т.е. документ, на основании которого у вас возникло право на земельный участок (договор купли-продажи, дарения, решение органа власти, свидетельство о праве собственности на землю и т. д.).

Предоставление правоустанавливающего документа на земельный участок не требуется в случае, если право собственности на такой земельный участок ранее уже было зарегистрировано.

Оплачивать государственную пошлину за подачу заявления об отказе от права собственности на землю не требуется.

Право собственности на земельный участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права. При отказе от права собственности на земельный участок, указанный участок поступает в муниципальную собственность.

Вместе с тем, если право на данный объект недвижимости не зарегистрировано, а земельный участок принадлежит вам на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, то в этом случае следует обратиться в подразделения органов местного самоуправления, в ведении которых находятся земельные ресурсы.