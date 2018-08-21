Более полутора тысяч туляков остались без газа из-за долгов

На 1 августа просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составила 97 млн рублей. В списке должников числятся 48 тысяч абонентов.

В конце отопительного сезона просроченная дебиторская задолженность жителей составила 233 млн рублей. Больше половины этой суммы уже выплачена, число должников сократилось на 10 тысяч. Однако, полностью ликвидировать долги населения не удается.

Самая высокая задолженность приходится на абонентов Тулы: 34,7 млн рублей. От газораспределительных сетей отключено 1704 должника. Общая сумма их задолженности – 16,4 млн рублей.

Перед отключением газоснабжения должнику направляется официальное уведомление. Основанием для приостановки поставки газа является неполная оплата или ее отсутствие более двух расчетных периодов подряд.

Для возобновления подачи газа нужно не только погасить долги и пени, но и оплатить работы по отключению и подключению газа. Их стоимость может составлять десятки тысяч рублей. Если дело доходит до суда, абоненту приходится выплачивать ещё и судебные издержки.