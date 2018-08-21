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Туляк попытался «выкупить» у судебного пристава свой автомобиль

Туляк попытался «выкупить» у судебного пристава свой автомобиль

Взяткодатель был с поличным задержан сотрудниками полиции и Управления ФССП России.

Житель Тульской области, имеющий задолженность по оплате штрафов ГИБДД, попытался подкупить судебного пристава-исполнителя за снятие запрета регистрационных действий с принадлежащего ему автомобиля.

Судебный пристав сообщил о планах неплательщика в отдел по противодействию коррупции УФССП России по Тульской области. Совместно с сотрудниками полиции взяткодатель был задержан с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:42 +2
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