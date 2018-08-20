В Туле работают «скрытые патрули» и мотогруппа ГИБДД

На территории Тульской области продолжают свою работу сотрудники мотогруппы и «скрытого патруля» Госавтоинспекции. Как сообщили инспекторы отдела пропаганды БДД регионального УГИБДД УМВД России, с 13 по 19 августа ими было выявлено и пресечено 39 нарушений Правил дорожного движения.

29 из них были совершены мотоциклистами. Это управление не зарегистрированным мотоциклом без регистрационных знаков и документов, езда без водительского удостоверения категории «А» и шлема, отсутствие страховки ОСАГО, нарушение правил перевозки пассажиров. Один из мотоциклистов был задержан в состоянии опьянения.

Рейды с привлечением «скрытого патруля» и мотогруппы будут проводиться на постоянной основе.