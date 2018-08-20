В Пролетарском районе Тулы введен карантин по бешенству
Рассказываем, где действуют ограничительные мероприятия.
В Пролетарском округе Тулы введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Ограничительные мероприятия введены на территории Епифанского шоссе, ул. Кутузова, Металлургов, Бежковской, а также примыкающих и пересекающих их улиц.
Согласно документу, очаг бешенства обнаружен на участке площадью 80 кв. м, прилегающем к гаражу на ул. Высокой, 39-а.
На время действия карантина запрещается:
на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
отлов диких животных.
Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.
Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.