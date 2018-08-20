За неделю в Туле произошло 33 аварийных отключения газа, света и воды

Как сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков, в период с 13 по 20 августа в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 7169 обращений граждан. В городе произошло 33 аварийных отключений водо-, газо- и электроснабжения.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 157 дорожно-транспортных происшествий, пострадало шесть человек.

За неделю произошло четыре пожара.

Сотрудниками поисково-спасательной службы было совершено 57 выездов, в результате которых оказана помощь 90 гражданам, спасены два человека.