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Роспотребнадзор проверяет готовность тульских школ к учебному году

Роспотребнадзор проверяет готовность тульских школ к учебному году

В ходе проверок было выдано 108 предписаний. Все они выполнены в срок.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора контролируют подготовку тульских школ к новому учебному году. Предписания, выданные по результатам проверок, касались укрепления материально-технической базы, ремонта и реконструкции систем водоснабжения и освещения, оснащению классов мебелью, обеспечения школ технологическим и медицинским оборудованием.  

В ходе проверок было выдано 108 предписаний об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения – до 1 сентября. Все нарушения уже устранены.

Медицинский осмотр и гигиеническое обучение прошли все сотрудники и педагога образовательных учреждений. Вопросов к организации школьного питания у специалистов пока не возникло.

Медицинские кабинеты оборудованы в 97% школ – при их отсутствии обслуживание детей осуществляется в сельских ФАПах, амбулаториях и поликлиниках. Спортивные залы имеют 98% школ, при их отсутствии заключаются договора с местными спортивными организациями и ФОКами.

Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:20 0
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