100 фермеров представили свою продукцию на фестивале еды «СВОЁ» в Тульском кремле

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области

18 августа в Тульском кремле стартовал первый региональный этап общероссийского фестиваля еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком при поддержке правительства Тульской области.

Первый фестиваль проходил в 2017 году в Москве, в нем приняло участие около 150 фермеров и более 20 тысяч гостей. Наш тульский фест чуть скромнее, более камерный, как выразились столичные участники и гости из Подмосковья. На главной кремлевской площади собрались более 100 крестьянских и фермерских хозяйств Тульской области и соседних регионов.

Они представили продукцию собственного производства – овощи, фрукты и ягоды, хлеб и выпечку, мясо и мясные деликатесы, сыры и молочные продукты, крупы, напитки, тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты.

Открытие ярмарки было запланировано на 12.00, но уже с утра в кремле было многолюдно. Туляки приходили семьями. Дети с удовольствием занимались в шатрах – расписывали имбирные пряники, рисовали, плели всякие фенечки.

Во всех теремках фермеры предлагали продегустировать свою продукцию. Самыми популярными оказались ягоды, сыры и северные пироги с начинкой.

Фестиваль открыл первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он зачитал приветствие министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

- На фермерскую продукцию приходится значительная часть экологически чистых, натуральных и высококачественных продуктов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам. Именно такая продукция представлена на фестивале «СВОЁ», где покупатели могут лицом к лицу встретиться с лучшими сельхозпроизводителями, попробовать и купить продукты, которые не всегда можно встретить на полках супермаркетов.

По словам Джамбулата Хатуова, фестиваль «Своё» - это еще и проект, популяризирующий фермерское движение в непринужденной атмосфере городского праздника.

У Милены Губенко из «Тульской ягодной компании» с самого утра стояла очередь. Неудивительно, разноцветная малина и ежевика - крупная, ягодка к ягодке - была очень аппетитна.

- В этом году нам повезло с погодой, у нас хороший урожай красной и желтой малины, ежевики. Мы подготовили коллекцию ягодного чая к фестивалю. Вообще в таком мероприятии мы участвуем первый раз. Отличная атмосфера, хорошо организованная площадка, места на ярмарке нам предоставлены бесплатно. Если к нам подойдут гости из федерального минсельхоза, обязательно спрошу, когда решат вопрос о продаже фермерского вина российским сельзозпроизводителям – мы же не только ягоду выращиваем и продаем, мы ее перерабатываем, в том числе и в ягодное вино.

По словам Милены, ее компания активно пользовалась господдержкой фермеров – получала гранты на закладку ягодной плантации.

- Мы планируем расширяться, поэтому рассматриваем варианты получения субсидий от регионального минсельхоза. А еще, на мой взгляд, в регионе нужен центр поддержки сельхозпроизводителей и сельхозкооперации – по образу и подобию центра поддержки предпринимателей. Это очень нужно особенно для фермеров, небольших предприятий – сейчас много новых технологий, техники, юридической и финансовой информации, во всем этом нужно ориентироваться. А наше министерство, к сожалению, не успевает со всеми нами заниматься. Оно по численности самое маленькое в России – всего 30 человек на такой регион! Или выделить сельхознаправление в центре поддержки предпринимателей. Все-таки сельскохозяйственное производство особенное и, на мой взгляд, самое сложное. И не только из-за капризов погоды. Сложная цепочка себестоимости, ведь у нас конечная продукция одного производителя становится сырьем для другого.

А еще было бы классно, если на территории Тулы, да и других районных центров, работали фермерские ярмарки выходного дня.

К слову, замминистра сельского хозяйства начал обход торговых фермерских рядов именно с прилавка ягодной компании. Он был приятно удивлен и качеством ягоды, и малиновым вином, которое ему подарила Милена. Отметил, что производство ягод – перспективное направление, а на вопрос предпринимательницы насчет лицензирования фермерского виноделия ответил – «работаем над вопросом».

Александр Сулеин, глава КФХ, вместе с супругой угостили Дмитрия замминистра Джамбулата Хатуова тульским березовым квасом. Это уникальный напиток из березового сока с добавлением натуральных трав, меда.

- Мы производим его уже 4 года, а два года назад на фермерской ярмарке попробовал губернатор Алексей Дюмин. Ему понравилось. Он предложил нас поддержать, сделать из этого продукта тульский бренд. Нам помогли с продвижением нашего кваса, приглашают на ярмарки и выставки, выделили места для торговли. Например, все приезжающие в Ясную Поляну могут попробовать тульский березовый квас. На площади Ленина есть фермерский домик «Тульский березовый квас». Вот и замминистра тоже похвалил – руку пожал и сказал: «Хорошим делом занимаетесь».

Алексей Сулеин раньше был лесником, всегда заготавливали березовый сок и делали из него квас для себя и друзей. А когда с супругой пять лет назад вышли на пенсию, решили заняться квасом в производственном масштабе.

- За продукт не стыдно. Мы очень серьезно подходим к выбору территории и берез для сбора сока, собираем сок с помощью одноразовых медицинских капельниц, что исключает практически всякое загрязнение сока. Со стороны кажется это просто, но никто же не собирает 50 тысяч литров! Сок идет 3-4 недели в апреле, и собираем мы его всей семьей.

По словам Алексея Сулеина, в квасе из березового сока никаких консервантов нет, потому что сок содержит фитонциды. В планах Алексея – расширить свою производственную базу, тогда можно будет принимать экскурсии и показывать, как из сока получается тульский березовый квас.

На фестивале «Своё», наверное, больше всего было представлено различных сыров. В один ряд стояли Светлана Сотникова и Алексей Макаров, фермеры-сыровары из Иваньково Ясногорского района, и Артем Чабров, руководитель направления «Сырной лавки Rossini» из Новомосковска. Именно сырами Rossini угостил Дмитрий Миляев федерального замминистра.

- Нас всегда приглашают на различные мероприятия и выставки. Это существенная поддержка, потому что присутствие на выставках, особено международных – довольно дорогое удовольствие, а минсельхоз нам оплачивает участие. Мы представляем итальянские сыры ручной работы, а технолог у нас – итальянский сыровар синьор Маурицио Россини (Maurizio Rossini). Он – носитель итальянских сырных традиций в третьем поколении. Молоко для сыров мы закупаем в Тульской области, два месяца искали и нашли одного производителя, качество молока которого нас устраивает. У нас очень жесткий отбор сырья. Основная сложность в нашем производстве – стабильность качества, ведь оно зависит во многом от качества сырья, молока и заквасок. Мы используем только закваски, привезенные из Италии.

По словам Артема, сейчас предприятие перерабатывает до 150 т молока в месяц, но при полной загрузке предприятие может переработать до 300 т. Но Артем высказал опасение, что с нового года рынок молочной продукции и сыров в том числе, просядет – из-за повышения НДС.

- Повышение цены на молоко даже на рубль сильно скажется на цене конечного продукта, ведь на производство 1 кг сыра нужно до 20 л молока. Но мы все равно планируем расширяться. Продукцию будем поставлять не только по тульским точкам продажи и в Москву, но и в Новосибирск. Планируем открывать второй завод по производству сыров под Тулой.

Николай Логачев, гендиректор итальянской сыроварни Альдини, приехал в Тулу на фестиваль «Своё» из Подмосковья.

- Наша сыроварня построена в 2017 году, а вообще о сыроделии мы задумались в 2014 году, начали изучать рынок, производство, закупать оборудование. Свой сыр Горгонзола мы делаем вручную по классическим итальянским технологиям. Закваски, плесень, технологии – итальянские, а вот оборудование у нас отечественное. Со своей продукцией мы впервые в Туле, а сам я был в городе лет 10 назад. Город очень сильно изменился – у вас красивый кремль. И очень приятно, что наш вкусный фестиваль проходит в этом историческом месте.

Предлагаю дружить городами: мы будем рекламировать ваши кремль и набережную, а вы – наши сыры!

Галина Одиночкина, технолог, и Дмитрий Семенов, управляющий «Богатырского подворья», считают, что главное в фермерских продуктах – что они сделаны как для себя, с любовью и отличным качеством.

- Наше предприятие называется кросс-ферма, потому что у нас несколько площадок. Ферма, где содержится поголовье, расположено под Суворовым, а в Веневском районе располагается цех по переработке молока. Мы делаем сыры и всю линейку молочной продукции. Я сама технолог молочного производства, с 1985 года занимаюсь этим, начинала работать еще на Веневском молкомбинате. Сейчас трудно запускать новую молочную продукцию, на рынке очень большая конкуренция. Потребителя можно сразить только отменным качеством. Мы за свои продукты отвечаем! Поэтому на спрос не жалуемся – отлично продаемся в Туле и Москве.

Тамара Прохорцова и Вера Макарова из алексинского био-сертифицированного сельхозпредприятия «Черный хлеб» вспомнили, как мы общались в День поля-2017 в деревне Казначеево Алексинского района. И в очередной раз призвали туляков печь настоящий русский хлеб.

- Наше предприятие специализируется на зерне, из которого мы производим муку, крупу, хлопья, отруби. Зерно, из которого делаем продукцию, выращено без гербицидов и удобрений, в экологически чистом месте – деревне Хатманово Алексинского района. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вернуть былую славу таким исконно русским зерновым продуктам, как цельнозерновой хлеб на закваске, настоящие каши, блины. И поставляем свою продукцию по всей России и за рубеж. Мы ЗА домашнее хлебопечение, здоровую и полезную еду!

Валентина Крейнина из экофермы «Заречье» (не наше тульское, а серпуховское) представляла на фестивале «Своё» продукцию торговой марки «ЦарьПрипас» - говядину, мясо птицы, яйца.

- Нашей ферме 8 лет, сейчас у нас 5 тысяч га земли, 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота, около 3 тысяч голов птицы. Мы впервые участвуем в такой ярмарке - нам пришло на электронную почту приглашение от тульского правительства. Неожиданно и приятно. Мы решили – обязательно поедем! В Тульской области мы пока поставляем свою продукцию только на «Болотов дачу». Мы развиваем интернет-торговлю, так что, если из Тулы будут заказы, будем доставлять и в ваш город.

Василий Первушин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, посетовал, что трудно получить кредит для расширения производства. И напомнил, что в этом году в День поля-2018 он обращался к губернатору Алексею Дюмину с просьбой посодействовать в этом вопросе.

- Я начинал с 4-х коров. Сейчас у меня 10 дойных коров и 10 бычков. Беру микрозаймы – на расширение поголовья. Хочу ферму построить на 50 голов, уже купил участок земли в 12 соток. Вот, правда, пока губернаторское поручение наш минсельхоз не вполнил – насчет льготного кредита. Почему я все-таки фермер, несмотря на все трудности? Потому что с детства с животными. Нас было 10 детей в семье, я самый старший. Всегда ходил за скотом. Нам, фермерам, очень нужны вот такие ярмарки. И хорошо бы, аренда за место была невысокой, а то на ярмарке на ул. Фрунзе надо 12500 рублей за место отдать, а торгую я там только в выходные. Нет, на спрос не жалуюсь – народ за качественными натуральными продуктами всегда придет.

Семён Яблоновский из деревни Фёдоровка Ленинского района Тулы - победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2015» в номинации «Сельское хозяйство». Сейчас его знают, пожалуй, все козоводы страны.

А его локация на ярмарке, наверное, самая популярная у гостей – все фотографируются с симпатичными ушастыми козами, дети просто в восторге.

- Я решил заниматься разведением американских нубийских коз, взял грант по госпрограмме поддержки начинающих фермеров 1,5 млн. руб. Завез первую партию коз из Америки. Сейчас у меня 50 коз и 14 коров. Продаем молоко, запускаем производство сыров. В сентябре поедем во Францию учиться сыроварению. На этом фестивале представили сыры с плесенью с выдержкой в полгода. Да, цена сыра высокая (за 1 кг около 2000 руб. – прим. авт), но люди покупают, потому что это действительно качественный продукт.

По словам Семена, в августе установят новую сыроварню – тогда можно будет перерабатывать бОльшие объемы молока. Пока же хозяйство перерабатывает около 100-150 кг молока в день.

- В планах у нас – стать основоположниками породы нубийский коз в России, в этом направлении ведем работы со Ставропольским аграрным университетом. А еще в августе мы будем проводить уже традиционную выставку коз. Приходите, козы - это очень интересно!

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, в регионе растет количество фермерских хозяйств.

- Сейчас у нас более 600 фермеров, работающих в разных сферах сельского хозяйства. Во многом это стало возможным благодаря федеральной поддержке. С 2012 года мы реализуем программу поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих хозяйств. Малые формы хозяйствования сейчас в зоне особого внимания губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В регионе принят приоритетный проект «Развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации». У нас есть субсидии на покупку оборудования для приемки и хранения молока, доильных роботов, для производства сыра, на приобретение скота и др. Недавно губернатор дал поручение разработать меры поддержки растениеводов – и уже разработан проект по предоставлению субсидий на покупку зерносушильного оборудования.

- Важно, чтобы региональные власти понимали, одно дело – поставить на ноги производителя, а другое – поддержать его в продвижении продукции. Познакомить покупателя с продукцией фермеров – основная задача фестиваля. И такие фестивали надо проводить во всех регионах, - добавил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Фермерская ярмарка еды «Своё» работает в тульском кремле и 19 августа, на Яблочный спас. Приходите, там правда, вкусно и интересно.

P.S. После прогулки по ярмарке замминистра сельского хозяйства РФ общался с тульскими аграриями – рассказал о новых формах господдержки сельхозпроизводителей, ответил на вопросы. Но это уже совсем другая история – читайте чуть позже на Myslo.