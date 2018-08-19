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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА
Фото из архива MySlo

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА

По мнению главного менеджера канониров, арбитр предопределил весь исход матча, удалив Григалаву.

Накануне тульский «Арсенал» на выезде проиграл «армейцам». После финального свистка множество неоднозначных комментариев прозвучало в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Не остался в стороне и президент «Арсенала» Гурам Аджоев – он высказал своё мнение «Чемпионату»:

«Иначе как скандальным судейство в матче с ЦСКА назвать нельзя. Арбитр не просто повлиял на результат матча, а по сути, предопределил его. Очевидно, что ключевым эпизодом встречи стало абсолютно надуманное удаление Григалавы. 

При счёте 0:1, когда весь второй тайм был впереди и «Арсенал» завладел преимуществом, рефери показал красную карточку в ситуации, когда никакой игры рукой и близко не было. Можно было показать предупреждение, а не удалять с поля игрока за нарушение, которого нет.

То, что случилось в матче ЦСКА – «Арсенал», губительно для нашего футбола. Как мне объяснить футболистам, особенно легионерам, сегодняшнее судейство? Что сказать болельщикам, которые заполняют стадион в Туле на каждом матче и ездят за командой по всей стране?

Руководство целого региона страны, тысячи людей прикладывают колоссальные усилия, чтобы клуб прогрессировал, чтобы развивался российский футбол, а один человек за секунду одним свистком уничтожает этот труд».

Сюжет: Арсенал
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