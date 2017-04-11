Милена Губенко: Ягодная плантация – вкусный и сладкий бизнес

Ульяна, Владимир, Милена и их ягодные просторы

Она занимается бухгалтерией и консалтингом в сфере финансов, ведет активную общественную работу в «Опоре России» в среде предпринимателей. Побывала и в «шкуре чиновника», занималась поддержкой малого и среднего бизнеса на региональном уровне. А три года назад вместе с мужем и дочерью организовала фермерское хозяйство по производству малины и ежевики. Сладко ли быть «малиновой королевой», рассказывает Милена Губенко.

Мы считаем себя фермерами, потому что наш подход к бизнесу такой: он должен быть близкий к человеку, к потребителю. У нас ручной сбор ягод, мы знаем лично каждого своего покупателя. Конечно, это первый этап развития – мы исследуем, насколько наша продукция востребована, вкусна и полезна, щупаем рынок, учимся переработке.

Почему именно малина и ежевика? Если посмотреть на наш рынок и рынок соседних областей, этим никто не занимался. Мы были первыми. Сейчас в ЦФО есть три ягодные компании, включая нашу, у которых больше 1 га выделено под ягодники. Теперь, пройдя все ступеньки запуска ягодной фермы, мы готовы делиться навыками и компетенциями, тиражировать свои наработки.

Если честно, наш ягодный бизнес держит на своих плечах мой муж. Это была его идея, его мечта. Можно сказать, что малина и ежевика в лукошках – это его бессонные ночи. Я и дочь подключились чуть позже. Нам нравится заниматься ягодами – это вкусный и полезный бизнес, клиенты в восторге, а мы заряжаемся этим восторгом от них.

Насколько успешен в части финансов малиновый бизнес? С высоты своих нынешних знаний и компетенций теперь могу сказать – если не совершать наших ошибок, выйти на окупаемость можно довольно быстро. Но ведь без ошибок не бывает успеха! Особенно, если учесть, что начали мы с нуля. Идти первыми и не ошибиться невозможно.

Без сельскохозяйственного опыта начинать строить ягодную, да любую, плантацию, нельзя. С сельским хозяйством мы связаны профессионально уже давно – супруг руководил животноводческим направлением в одной крупной межрегиональной компании, а я отвечала за финансы. Представьте, мы, имея богатый опыт управления сельхозпроектами, все равно совершили кучу ошибок – с сортами, с подготовкой почвы под ягодники. Да, они из узкоспециальной сферы, но мы научились на собственных ошибках, а другим фермерам, кто решит заняться ягодами, поможем их избежать.

Самое главное для фермера, на мой взгляд, - не хвататься за большие объемы. Двигайтесь постепенно, маленькими шажками. Вот, например, нам надо было сразу посадить большое количество саженцев – у нас ягодник 5,5 гектар, а всего в проекте 20 гектар. Но наш партнер – Брянская сельхозакадемия – такого количества предоставить не смогла. Поэтому передала наш заказ московской компании, которая вырастила для нас микроклоны. Причем этот научный эксперимент мы еще и проспонсировали. Но через два года мы так и не получили заявленную сортовую урожайность. Приехавший для консультации профессор огорошил – у нас не те сорта, которые мы заказывали. И нужной урожайности мы не дождемся. Поэтому мы теперь закупаем посадочный материал небольшими партиями и только в проверенных научных центрах.

Для любого фермера, а для ягодного особенно, главное – правильно выбрать посадочный материал и технологию, по которой будешь выращивать продукцию. Конечно, нужно сразу думать о борьбе с болезнями и вредителями, о хранении продукции, ее транспортировке. И постоянно учиться агротехнике. Как врачу – постоянно повышать свою квалификацию. Вот, например, у нас первый год на желтой малине появилась серая гниль. И никто не мог сказать, почему, пока мы не выяснили, что до ягодника на участке выращивали кабачки. С поля никто не убирал ботву и перезрелые плоды, они там замечательно гнили, и эта гниль перекинулась на ягодники.

Как любой бизнес, начинать ягодный надо со сбыта. Для ягод сбыт особенный – много ограничений по сроку хранения, по логистике (маленькие поставки сложно «пристроить»).

Мы пока не перерабатываем ягоды – поставляем заказчикам красивую, крупную, вкусную малину и ежевику. Но уже пробуем делать ягодное вино, варенье. И занимаемся саженцами – продаем сортовой материал для дачников. В планах – запустить производство ягодных чаев, добавлять в травяные сборы сушеные ягоды малины и ежевики.

Рабочая сила для фермера – это просто беда. Во-первых, сезонность, а во-вторых, это же Белевский район! Местные жители уже настолько привыкли к «подножному корму», что начиная с июня, уходят в леса на заготовки ягод-грибов. И никакой коврижкой их оттуда не выманить. Нам повезло с бригадиром Софьей – она, что называется, душой болеет за каждую ягодку, за каждый кустик. И мы все-таки нашли костяк для своей фермы - работают сдельно, зарплата выше средней по Белевскому району.

Самое страшное для начинающих фермеров, предпринимателей – первоначальные затраты. Именно они тяжело и долго окупаются.

Приходить в любой бизнес без какого-либо собственного капитала неправильно. Это мотивирует работать эффективнее, иначе потеряешь свои, а не чужие деньги. Даже грантовая поддержка от государства для начинающих фермеров предполагает софинансирование – 10% средств от цены заявленного проекта должны лежать на расчетном счете.

Первый год практически любое фермерское хозяйство работает без выручки. Если нет своих средств или не нашел инвестора, то остается одна дорога – в банк за кредитом.

К сожалению, в нашей стране нет проектного финансирования для фермеров. И если для какой-нибудь среднего размера производственной компании еще могут рассмотреть возможность получения кредита под бизнес-план, то для фермера это исключено.

Мы выжили и вышли на рентабельность благодаря господдержке. Через комитет по предпринимательству Тульской области получили грант для начинающих предпринимателей, а через минсельхоз - гранты как начинающие фермеры. Мы не пользовались господдержкой для субсидирования процентов по кредитам. Но такая возможность в регионе есть. А специальной программы поддержки ягодных ферм нет.

Если вы решите взять грантовую поддержку, учтите, что там очень жесткие обязательства. Например, у нас обязательным условием для получения 1,5 миллионов рублей было создание трех рабочих мест. Мы посчитали, что из этих денег 500 тысяч мы вернули в бюджет в виде налогов на фонд зарплаты. И все равно это выгоднее, чем банковский кредит.

Ягодная ферма – тиражируемый бизнес. А насчет переработки продукции нужна, конечно, кооперация. В Европе же фермеры производят сырье, а для переработки своей продукции создают кооперативы, становятся совладельцами небольших перерабатывающих заводиков. Вот и нам надо так же!