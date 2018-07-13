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На Дне поля Алексей Дюмин купил икону святой Матроны

На Дне поля Алексей Дюмин купил икону святой Матроны

И подарил ее главе Богородицкого района – чтобы тот молился об урожае.

13 июля 2018 года на площадке предприятия «Богородицкий альянс» прошел областной праздник «День поля-2018».

День поля – это традиционное событие для области. Одновременно и праздник всех, кто занят в сельском хозяйстве, и уникальная площадка для обмена мнениями, презентаций новых технологий, обсуждения путей развития агропромышленного комплекса региона.

В этом году День поля проходил на площадке «Богородицкого альянса». Это одно из крупнейших хозяйств группы компаний «Малино» занимается выращиванием высококачественных элитных семян картофеля.

На большом поле у села Бахметьево Богородицкого района выстроились в ряд мощные комбайны и тракторы, многие известные тульские сельхозпроизводители представили на выставке свою продукцию. А фермеры еще и угощали своими продуктами.

С погодой повезло – в отличие от прошлогоднего праздника. Солнце, жара, море улыбок, детский смех, песни, запах шашлыка… Короче, настоящий праздник.

Поздравить аграриев приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Это наш общий праздник. Наши сельхозпроизводители вносят существенный вклад в экономику региона. Аграрный сектор активно развивается, приходят новые инвесторы, запускаются новые проекты. А мы, правительство региона, стараемся оказывать вам всестороннюю поддержку. День поля – это не только замечательный праздник с многолетней историей. Это в первую очередь площадка для общения. Здесь можно поделиться передовым опытом, наладить деловые контакты, познакомиться с новейшей техникой и оборудованием, пообщаться с коллегами. Желаю вам всего самого лучшего – здоровья, удачи, благополучия и процветания. И доброго урожая!

По традиции губернатор осмотрел выставку сельхозоборудования, поговорил с фермерами, пообщался с руководителями крупных предприятий. Экскурсию по выставке для главы региона провели гендиректор «Богородицкого альянса» Николай Лаврентьев и министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Правда, Алексею Дюмину периодически приходилось отвлекаться на фотосессии – участники Дня поля, дети, студенты сельхозколледжа просили сделать фото на память.

Первыми, как и в прошлом году, представили губернатору свою продукцию представители Ростсельмаша.

- Это вся классическая линейка продукции Ростсельмаша – хлебоуборочные и кормоуборочные комбайны, опрыскиватели, тракторы. Мы поставляем на рынок Тульской области всю эту технику, запасные части к ней и занимаемся ее обслуживанием - в этом году набрали сервисные бригады, - рассказала Вера Попова, директор технического центра «АГРИТ», официального дилера концерна «Ростсельмаш». - Вообще 75% рынка в России занимает Ростсельмаш, у нас оптимальное соотношение цены и качества. В прошлом году Вы, Алексей Геннадьевич, отметили, что нужно еще и кадры готовить – чтобы молодежь умела обращаться с такой мощной техников. В этом году мы оформили целый класс в сельхозколледже. Для него нужна кабина-симулятор, на которой можно учить ребят управлять комбайном. И не только студентов! Можно заниматься повышением квалификации механизаторов!

По словам Веры Поповой, на эту учебную кабину деньги собирают всем миром – все заинтересованные в кадрах сельхозпредприятия региона. Собрано уже около 700 тысяч рублей. Одним из первых средства на покупку перечислило знаменитое щекинское предприятие ПХ «Лазаревское».

- Сколько стоит кабина? Сколько еще нужно? – поинтересовался губернатор

- Кабина стоит 3 миллиона 600 тысяч рублей. Доставку обеспечит Ростсельхозмаш. А нужно еще 2 миллиона 900 тысяч. Уверены, у нас получится. И 1 сентября у ребят будет эта кабина. Просьба есть – отметьте тех, кто помог колледжу купить эту кабину.  

- От себя я тоже добавлю миллион, - пообещал губернатор.

На память от Ростсельмаша губернатору подарили картину – пейзаж, который очень напоминал поле, где проходил праздник.

Внимание Алексея Дюмина привлекли американские тракторы и комбайны фирмы John Deere. Директор тульского филиала  «ЭкоНива» Виталий Козорез рассказал, чем занимается компания:

- Наша компания 24 года занимается сельхозтехникой, а в Тульской области мы работаем с 2008 года. Сотрудничаем со многими предприятиями, например, с «Богородицким альянсом». Мы предлагаем не только новейшую технику, но и новые технологии. Например, на небольшом тракторе установлен сканер, который при проходе со скоростью 15 км/ч определяет, на какой глубине влага, какой плотности почва, возможную урожайность. На компьютере все эти данные сводятся воедино, и агроном получает карту оптимальной обработки земли.

- Это настоящая цифровизация сельского хозяйства! – уточнил губернатор.

По словам Виталия Козореза, сейчас компания делает упор на производство молока. Уже запущены новые проекты в Калуге и Рязани. Возможно, если компании будет оказана поддержка со стороны правительства, молочное производство будет открыто и в Туле.

Возле одного из комбайнов на маленьком стульчике сидел малыш и горько плакал.

- Ты что плачешь? Поранился? Давай подую – и все пройдет, - утешил малыша Алексей Дюмин. Малыш от неожиданности перестал плакать. Не каждый день тебя утешает губернатор.

В одном из шатров расположились местные умельцы ковки и резьбы по дереву. Губернатор с интересом осмотрел выставку резных картин.

- А Матронушка есть? – поинтересовался губернатор

Конечно, икона святой Матроны Московской, уроженки Тульской губернии была представлена мастерами.

- Сколько стоит? Я беру. Подарю ее главе администрации Богородицкого района – пусть молится об урожае, - сказал губернатор.

В павильоне крестьянско-фермерского хозяйства «Левша» губернатора хотели угостить сырыми яйцами цесарок.

- Мы получили сертификат на свою продукцию. Яйца цесарок - это самый полезный и диетический продукт. Их нужно есть сырыми, только помыть обязательно. Вот посмотрите на меня, я каждый день пью сырые яйца, - рекламировала свою продукцию девушка-фермер.

Алексей Геннадьевич взял нож, аккуратно сбил у яйца макушку и угостил министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева.

- Давай за праздник! Теперь у нас будет самый здоровый министр! – пошутил Алексей Дюмин.

Тут же губернатору преподнесли торт. Он отметил, что тортик кстати придется - угостить участников совещания по инвестпроектам в агропромышленном секторе.

Страус из «Зоофермы» Алексинского района (рядом с ней проходил День поля-2017) очень заинтересовался высокими гостями. Губернатор аккуратно погладил птицу и пошел общаться с народом.

Фермер Василий Первушин попросил Алексея Геннадьевича помочь получить льготный кредит на расширение производства. Губернатор дал поручение министру рассмотреть варианты помощи фермеру.

Наконец, губернатор добрался до павильона принимающей стороны - «Богородицкий альянс».

Здесь его соблазнили отварной молодой картошкой в настоящих чугунных горшках. Выглядела картошка очень аппетитно – с маслицем, с укропчиком. А рядом молодые огурчики… Короче, все попробовали настоящую русскую еду – и сам губернатор, и гендиректор хозяйства, и глава регионального парламента Сергей Харитонов.

- Мы угощали губернатора картофелем раннего сорта Ривьера. Это свежий урожай, его начали убирать буквально на прошлой неделе, уже поставляем своим партнерам. Мы производим продовольственный картофель и семенной – больше 10 сортов, - пояснила Екатерина Кривошеева, агроном по хранению картофеля «Богородицкого альянса».

Хлебом-солью угостили губернатора и на стенде Тульского сельхозколледжа им. Ефанова.

Наталия Чмых, замдиректора по учебной работе Тульского сельскохозяйственного колледжа им. Ефанова:

-  Мы готовим агрономов, механизаторов, работников молочной промышленности. В этом году мы выпустили 360 молодых специалистов. У нас учатся и девушки, даже получают права на управление трактором.

Ребята из колледжа попросили сделать фото на память. Вот выполняем просьбу.

А потом губернатор – опять-таки по уже сложившейся традиции – поднялся в кабину новенького комбайна и немножко проехал на мощной машине.

Затем вместе с командой умчал на «Богородицкий альянс», где вместе с сельхозпроизводителями региона обсуждил перспективы развития отрасли и ход реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

На выставке мы встретили и своих старых знакомых – фермеров из Ясногорского района, Эко-парка «Моя деревня» и мастерской натуральных продуктов «Чёзасыр».

- Мы производим натуральные экологически чистые продукты – колбасы, молочные продукты, сало, хлеб, яйца. Мы второй раз участвуем в таком мероприятии. И вообще нас часто приглашают на подобные ярмарки. Тут уже три приглашения мы получили. Мы расширяем свое производство, и нам нужны новые точки продаж. У нас есть интернет-магазин, мы поставляем продукцию в фермерский магазин, но хочется иметь свои точки. Вот в этом нам нужна помощь властей,  - посетовала  Мила Урынгалиева из Эко-парка «Моя деревня».

Мы посоветовали Миле попробовать выставиться на субботних фермерских ярмарках на Фрунзенском рынке в Туле.

Светлана Сотникова и Алексей Макаров - фермеры из Иваньково Ясногорского района, тоже за год расширили свое производство, увеличили поголовье коров и коз.

- Мы делаем все с любовью, из натурального сырья – сыры, молоко, творог, хлеб. И основной рынок сбыта для нас – Тула. У нас появилась доставка продуктов в Тулу. На центральном рынке мы представляем свою продукцию ежедневно. А еще нам выделили теремок на площади, напротив дедушки Ленина, так что приходите. Мы очень благодарны администрации района, нашему министру сельского хозяйства Дмитрию Вячеславовичу, губернатору Алексею Геннадьевичу – за мощную поддержку. Это самое главное! Ну и конечно спасибо всем нашим клиентам. Мы закупаем сейчас новое оборудование для сыроварения. А еще провели эксперимент – для своих коров включаем классическую музыку. И заметили, что молока они дают больше!

P. S. День поля оставил самые приятные впечатления. У нас много работящих любящих свою землю и работу на ней людей.

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Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 20:58 0
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