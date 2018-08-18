Прокуратура заставит Плавскую администрацию ликвидировать свалку

Фото aoosvoi.ru.

Прокуратура Плавского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в Плавском районе.

Проверяющие выявили две несанкционированные свалки бытовых отходов на территории муниципального образования Молочно-Дворское в пос. Горбачево:

на повороте напротив дома № 8 по ул. Березовая;

напротив дома № 6 по ул. Березовая.

Несанкционированные свалки являются очагами антисанитарии и создают условия для возникновения вспышки инфекционных заболеваний.

По результатам проверки, в адрес главы администрации МО Молочно-Дворское Плавского района прокуратура внесла представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Ликвидация свалки находится на контроле в прокуратуре района.