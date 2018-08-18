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Прокуратура заставит Плавскую администрацию ликвидировать свалку
Соответствующее представление внесено главе администрации муниципального образования.
Прокуратура Плавского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в Плавском районе.
Проверяющие выявили две несанкционированные свалки бытовых отходов на территории муниципального образования Молочно-Дворское в пос. Горбачево:
- на повороте напротив дома № 8 по ул. Березовая;
- напротив дома № 6 по ул. Березовая.
Несанкционированные свалки являются очагами антисанитарии и создают условия для возникновения вспышки инфекционных заболеваний.
По результатам проверки, в адрес главы администрации МО Молочно-Дворское Плавского района прокуратура внесла представление, которое находится в стадии рассмотрения.
Ликвидация свалки находится на контроле в прокуратуре района.
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