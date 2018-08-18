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Прокуратура заставит Плавскую администрацию ликвидировать свалку
Фото aoosvoi.ru.

Прокуратура заставит Плавскую администрацию ликвидировать свалку

Соответствующее представление внесено главе администрации муниципального образования.

Прокуратура Плавского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в Плавском районе.

Проверяющие выявили две несанкционированные свалки бытовых отходов на территории муниципального образования Молочно-Дворское в пос. Горбачево:

  • на повороте напротив дома № 8 по ул. Березовая;
  • напротив дома № 6 по ул. Березовая.

Несанкционированные свалки являются очагами антисанитарии и создают условия для возникновения вспышки инфекционных заболеваний.

По результатам проверки, в адрес главы администрации МО Молочно-Дворское Плавского района прокуратура внесла представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Ликвидация свалки находится на контроле в прокуратуре района.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:23 +2
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Место
Плавский районТульская область

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