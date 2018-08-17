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Водоснабжение в Кимовске полностью восстановлено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Водоснабжение в Кимовске полностью восстановлено

На устранение порыва водопровода понадобилось порядка пяти часов.

Аварийные работы на кимовском водопроводе полностью завершены. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

По состоянию на 20.30 водоснабжение полностью восстановлено. На ремонтные работы ушло более пяти часов.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работали оперативные группы спасательного ведомства.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:57 0
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