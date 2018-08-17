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Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для туляков

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для туляков

Приём граждан состоится во вторник, 21 августа, в Тульской областной универсальной научной библиотеке.

На базе ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека» будет организован прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. На вопросы туляков ответят специалисты профильного отдела регионального Управления Роспотребнадзора

Как потребителю отстоять свои права, как не обмануться при выборе товара, работы или услуги, что делать в случае, если вам оказали некачественную услугу, продали товар с недостатком? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить во вторник, 21 августа.

Приём пройдёт с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.

 


 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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