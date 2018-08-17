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Более 1000 домов в Кимовске остались без воды

Более 1000 домов в Кимовске остались без воды

Предварительная причина – порыв водовода.

17 августа в 15.00 в оперативную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, причина происшествия — порыв водовода диаметром 100 мм.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 0
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