Более 1000 домов в Кимовске остались без воды

17 августа в 15.00 в оперативную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, причина происшествия — порыв водовода диаметром 100 мм.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.