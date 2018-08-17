Более 1000 домов в Кимовске остались без воды
Предварительная причина – порыв водовода.
17 августа в 15.00 в оперативную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.
В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
По предварительным данным, причина происшествия — порыв водовода диаметром 100 мм.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее