Туляков приглашают в Центральный парк на вечер танго

Сегодня, 17 августа, в 19.00 в Туле в Центральном парке состоится «Вечернее танго на ротонде». У туляков есть прекрасная возможность насладиться зрелищным танцем.

Страстное и огненное танго заставляет сердца биться быстрее. Черно-красная гамма в одежде, проникновенный взгляд партнеров и близость тел — являются отличительной чертой танца.

Историки до сих пор спорят: где и когда именно зародился этот страстный танец. Каких-либо точных задокументированных сведений на этот счет нет. Но по мнению большинства, первые танго стали танцевать в бедных слоях населения Буэнос-Айреса.



Первоначально танец исполняли исключительно мужчины. Женщин к нему не допускали. Представители сильной половины убивали двух зайцев одновременно: учились танцевать и просто красовались друг перед другом. О страсти и любви речи не шло. Позже, когда музыку наполнили звучанием аккордеона, к танцу стали привлекать девушек.

Танец начал завоевывать мир после 1912 года. Его отличительные черты: быстрый ритм, разнообразные движения с задействованием всех частей тела, многочисленные резкие повороты и тесный контакт между партнерами.