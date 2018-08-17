С 18 августа в Тульской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

Сегодня, 17 августа, председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев провел прямую линию с жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе общения Королев отметил, что с 4 августа стартовала охота на боровую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с ловчими птицами, легавыми собаками, ретриверами и спаниелями. С 18 августа в регионе открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Он продлится до 15 ноября.

Кроме того, Алексей Королев сообщил, что с 1 августа на портале «Госуслуги 71» открылась услуга «Получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов».

Для подачи заявления необходимо заказать разрешение, оплатить госпошлину в режиме онлайн и получить документ в удобное время согласно месту дислокации и графику выдачи разрешений, указанному на портале.

Алексей Королев отметил, что за три недели работы этой услуги охотники уже смогли оценить ее эффективность. Подача заявления в электронном виде в разы сокращает процедуру выдачи разрешения на охоту.