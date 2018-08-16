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В Туле после ремонта откроют движение по улице Ложевой
Фото из архива Myslo.

В Туле после ремонта откроют движение по улице Ложевой

17 августа работы завершатся.

17 августа работы по устройству дорожного полотна по ул. Ложевой (четная сторона) на участке от ул. Калинина до Восточного обвода должны быть полностью завершены.

18 августа с 7.00 движение транспорта на данном участке будет возобновлено. Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке будут продолжены.

Напомним, капитальный ремонт ул. Ложевой производится в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:02 0
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