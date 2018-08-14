Тонкости межевания в Алексине: кто поставил в документах подпись за покойницу?

Фото Юлии Александровой.

О том, что ее земельный участок может уменьшиться в два раза, пенсионерка Лидия Дроздова узнала только прошлым летом. Уезжала на выходные, а когда вернулась, обнаружила у себя во дворе... соседский деревянный сарай! Лидия Андреевна отправилась к соседке. Та показала ей документы о межевании: сарай подвинули якобы в соответствии с планом.

– У нас дом на двух хозяев, и, когда мы с мужем покупали его в 2017 году, забор начинался от середины дома, там, где строение делится на две части. В документах указана площадь земельного участка, но если верить документам о межевании, то у нас площадь чуть ли не в два раза меньше! – говорит пенсионерка.

Связались с бывшим хозяином их половины земли и дома, тот тоже опешил: он не знал о межевании, хотя должен был ставить свою подпись в документах. Но ни о каких кадастровых работах, проводимых соседями, ему не было известно.

Справа часть дома Лидии Дроздовой, слева – ее соседей.

Чтобы понять, с кем из соседей согласовывались границы земельного участка, запросили копию землеустроительного дела. Оно-то и открыло самое интересное: кадастровые работы проводились осенью 2007 года. На извещении от 31 октября о необходимости присутствовать на межевании стоит подпись Марии Юдочкиной – первой владелицы дома, который затем купили Дроздовы. Ее же подпись значится и на акте согласования границ участка от 21 ноября 2007 г. Только вот незадача – женщина скончалась за несколько месяцев до межевания – 20 июня 2007 года.

То есть кто-то дважды поставил подпись за умершую женщину, и это позволило соседям провести межевание так, как им заблагорассудится.

Кто именно это сделал, установить не удалось. Межевание выполняло КБ ТулГУ.

Лидия Дроздова уверена, что это подделка документов и она должна преследоваться по закону. Лидия Андреевна обратилась в полицию, но 24 июля 2017 года в отделе полиции «Алексинский» получила отказ в удовлетворении жалобы ввиду «отсутствия события преступления».

Тогда пенсионерка написала заявление в Следственный комитет. Ведомство, проанализировав документы, передало их снова в полицию, так как «в данном случае могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов)».

Но 20 марта 2018 года полиция вновь вынесла постановление об отказе в возбуждении дела. Прокуратура «отказной» отменила, вернув материалы полицейским для дополнительной проверки.

Кроме этого, еще в октябре 2017 года женщина просила провести почерковедческую экспертизу документа на предмет подделки. Нашли даже образцы почерка умершей женщины. Оперуполномоченный забрал бумаги, а что с ними стало потом – неизвестно.

– Если это была просто кадастровая ошибка, то пришлось бы, конечно, просто через суд ее устранять. Здесь же, я уверена, всё было сделано специально, – говорит Лидия Дроздова.

В этом году соседи Дроздовых решили вынести границы размежеванного участка в натуре и пригласили геодезиста. Оказалось, что и часть дома, принадлежащая Дроздовым, находится на земле соседей.

Татьяна Мурашова – дочь соседки, с которой делит землю Лидия Дроздова, уверена, что правда на их стороне:

– У них по документам всего три сотки земли, у нас же десять. И они почему-то не учитывают землю, на которой стоит домом. Мы в прошлом году предлагали им передвинуть забор буквально на 15 сантиметров после того, как выкопают картошку, чтобы выровнять ограждение. Но они отказались, тогда-то мы и решили установить настоящие границы нашего участка. Получилось, что соседи еще и пользуются нашим земельным участком. Что же касается подписи Юдочкиной в документах, то заключения экспертизы нет, что это не ее подпись. Возможно, она подписала раньше, до смерти, а потом дату подставили, когда всё было закончено. Почему, если Дроздова уверена, что правда на ее стороне, она не идет в суд?

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, по заявлению Дроздовой полиция проводит проверку.