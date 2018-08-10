Народный контроль Myslo: На Ложевой в Туле кладут не тот щебень?

В Туле и области проходят масштабные работы по ремонту дорог и дворовых территорий. По словам главы тульского Минтранса Родиона Дудника, все работы должны быть завершены до 1 ноября 2018 года. Но не все подрядчики добросовестно относятся к своим обязанностям. Редакция Myslo считает, что недостатки проще устранить во время ремонта, а не после его окончания. Региональные и городские власти выступают за народный контроль на всех этапах работ. Поэтому мы запустили новый инструмент общественного контроля ремонта тульских дорог.

И вот есть первые вопросы:

olsym Написано вчера, в 20:41 : Может, «Слобода» уточнит у ситименеджера и какого-нибудь дорожного омбудсмена допустимость применения шлака при капитальном ремонте участка на ул. Ложевой?

Напомним, что весной состояние дорог проинспектировал губернатор Алексей Дюмин. Он отметил ужасное состояние некоторых улиц, в том числе и ул. Ложевой. Ремонт главной улицы Пролетарского округа включили в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги»

8 августа 2018 года, как сообщает сайт администрации города, на участок завезли щебень. Именно он и вызвал недоумение у туляков - это не щебень, а черметовский шлак! И, как известно, хорошее дело шлаком не назовут.

– Наша компания АО «Региондорстрой» выиграла конкурс на ремонт дорог по программе «БКД» в Туле на 351 млн рублей. Одна из улиц, входящих в контракт, – Ложевая. На нее по контракту были прописаны виды такие виды работ, как фрезерование, укладка выравнивающего слоя (местами) и верхнего слоя, замена бордюрного камня на заездных карманах, – пояснил Евгений Тихонов, главный инженер АО «Региондорстрой». – Весной после схода снега на участке от ул. Кирова до поворота на Восточный обход появилось много трещин, мест с ямочным ремонтом. Сделали шурфы и обнаружили, что под старым асфальтом известняковый щебень потерял свою несущую способность. Его прочность дошла до прочности 400-й марки. Это очень мало, такой щебень превращается в пыль.

По словам Евгения Тихонова, администрация города решила этот участок отфрезировать в счет контракта с АО «Региондорстрой» по его смете, но делать новое основание дороги по муниципальному контракту отдала фирме «Каскад».

Действительно, 10 августа 2018 года на участке работал один каток, а симпатичный парень следил за работами.

– Наша компания ООО «Каскад» готовит основание дороги. Да, мы укладываем шлаковый щебень. Это соответствует и контракту и российским стандартам, – пояснил Илья Романов, мастер дорожных работ ООО «Каскад».

Как пояснили дорожники, шлаковый щебень ничем не хуже известнякового, наоборот, при укладке и уплотнении он цементируется и набирает прочность. Он дешевле известнякового и находится в шаговой доступности – на Тулачермете. А ближайший карьер с известковым щебнем – в Берниках бывшего Ленинского района.

А Алексей Крыгин, замглавы администрации – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства, сослался на экспертное заключение специалистов МАДИ, которые рекомендовали «при проведении ремонта ул. Ложевой заменить щебеночное основание из известнякового щебня на основание из шлакового щебня, так как его прочность на порядок превышает прочность известнякового щебня».

Но, скорее всего, дело в дефиците. На днях губернатор региона Алексей Дюмин поднимал эту тему.

– Были проблемы со щебнем. Тульские предприниматели перераспределили свои поставки и большую часть щебня отправляли в Москву и Московскую область. У нас был дефицит щебня. Какова ситуация сейчас? – спросил Алексей Дюмин Евгения Авилова на объезде Большой Тулы 8 августа.

– Мы отрегулировали эту ситуацию, переговорили с руководителями карьеров, предприниматели поняли нашу озабоченность. И сегодня поставки щебня, необходимого для ремонта дорог, в том объеме, который необходим, восстановлены.

– А почему они в Москву его поставляли? Там цена была более выгодная? – уточнил губернатор

– Для них там интереснее работать - там бОльшие объемы, – пояснил Авилов.

Это подтвердил и Евгений Тихонов, главный инженер АО «Региондорстрой»:

– Если говорить в общем, то у нас в Тульской области немного карьеров, где добывают щебень нужной марки прочности. Да, у нас бывает, что спрос превышает предложение. Например, в этом году идут большие ремонтные работы на трассе М2. И основная масса тульского щебня идет туда. Мы в Берниках в очереди стоим ночами, чтобы получить свой заказ.

Гранитного щебня (самый прочный) в Тульской области нет. Ближайшие карьеры его добычи – юг Воронежской области, Украина, Белоруссия, Карелия. Цена на него высокая. Такой щебень используют как добавку в асфальтовую смесь для верхних слоев дорожного полотна.

На вопрос, не отразится ли смена материала на качестве работ, о чем переживают неравнодушные туляки, Евгений Тихонов ответил так:

– У нас есть аттестованная лаборатория, и перед началом своих работ мы будем принимать работы от «Каскада». Только после заключения специалистов приступим к исполнению своего контракта.

Добавим, что по заявлению администрации, в приемке объекта будут принимать участие не только сотрудники городской администрации, специалисты дорожной отрасли, депутаты Тульской городской Думы, но и представители общественного совета, активы ТОСов и жители города.

Гарантийный срок на дорожное покрытие ул. Ложевой по контракту 5 лет. Ну что же, проверим?