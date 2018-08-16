Фото из архива MySlo
Погода в Туле 17 августа: облачно, сухо, до 26 градусов тепла
Синоптики обещают умеренный ветер, атмосферное давление в пределах нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность.
Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм), днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днем – до 26 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место