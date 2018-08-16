новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 17 августа: облачно, сухо, до 26 градусов тепла
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 17 августа: облачно, сухо, до 26 градусов тепла

Синоптики обещают умеренный ветер, атмосферное давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм), днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днем – до 26 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
Погодапогода в ТулеПрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области утром загорелся Chery Amulet
В Тульской области утром загорелся Chery Amulet
Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы восстановлено
Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.