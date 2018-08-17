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В Тульской области утром загорелся Chery Amulet
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области утром загорелся Chery Amulet

К счастью, никто не пострадал.

17 августа в 6.30 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля Chery Amulet, расположенного в Веневском районе в пос. Грицовский на ул. Молодежной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарный расчет был на месте происшествия через две минуты. Открытое горение было ликвидировано в 6.35. Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорел капот, частично обгорела передняя панель. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 +2
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