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В тульской колонии открыли цех по производству резиновой плитки
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульской колонии открыли цех по производству резиновой плитки

Новое производство за одну смену может выпускать до 20 квадратных метров покрытия.

В исправительной колонии № 2 запущено производство резиновой плитки. Об этом сообщает пресс-служба тульского Управления ФСИН России. В работе новой производственной линии задействованы три человека, за смену они могут выпускать до 20 квадратных метров изделия.

Резиновая плитка способна обеспечить дополнительную защиту от травм при падении, поэтому широко используется при монтаже детских игровых и спортивных площадок, футбольных, баскетбольных, теннисных кортов, при оборудовании участков возле подъездов жилых домов и социальных учреждений.

Новое производство позволяет выпускать плитки толщиной от 10 до 40 мм. Готовое изделие может быть выполнено в любом цвете, по желанию заказчика.


 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +6
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