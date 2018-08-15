Где в Туле не будет электричества 16 августа
Плановые работы в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 284, 299-а, 301-а,
- ул. Карпова, 103, 103-а, 101,
- ул. Богучаровская, 8-а, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
- ул. Малаховская, 8, 24,
- ул. Макаренко, 3-б, 3-в, 1-а,
- ул. Белкина, 18, 26,
- ул. Болдина, 100,
- п. 2-й Западный: ул. Воронка,
- ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
- ул. Пушкина, 1-7, 25-47 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
- Новомосковское ш., 19,
- пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 1-26,
- 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-53,
- 23-й пр-д, 7,
- 24-й пр-д, 1-24,
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 3, 7, 9,
- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
- ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
- 21-й Горельский пр-д, 53,
- п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
- п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3,
- д. Ивановка: ул. Луговая,
- ул. Садовая,
- ул. Ивановская,
- ул. Лесная,
- ул. Венёвская.
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