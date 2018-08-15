новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 16 августа

Где в Туле не будет электричества 16 августа

Плановые работы в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 284, 299-а, 301-а,
  • ул. Карпова, 103, 103-а, 101,
  • ул. Богучаровская, 8-а, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
  • ул. Малаховская, 8, 24,
  • ул. Макаренко, 3-б, 3-в, 1-а,
  • ул. Белкина, 18, 26,
  • ул. Болдина, 100,
  • п. 2-й Западный: ул. Воронка,
  • ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 1-7, 25-47 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
  • Новомосковское ш., 19,
  • пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 1-26,
  • 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
  • 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • 23-й пр-д, 7,
  • 24-й пр-д, 1-24,
  • 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Тесницкая, 3, 7, 9,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
  • ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
  • п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
  • ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
  • 21-й Горельский пр-д, 53,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3,
  • д. Ивановка: ул. Луговая,
  • ул. Садовая,
  • ул. Ивановская,
  • ул. Лесная,
  • ул. Венёвская.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
Другие статьи по темам
Событие
отключили светплановые отключения электричествагде в Туле отключат светотключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С начала года туляки оформили 135 тысяч электронных полисов ОСАГО
С начала года туляки оформили 135 тысяч электронных полисов ОСАГО
В тульской колонии открыли цех по производству резиновой плитки
В тульской колонии открыли цех по производству резиновой плитки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.