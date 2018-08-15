В Плавске бармен ограбил заведение, в котором работал

Плавский районный суд Тульской области вынес обвинительный приговор 23-летнему ранее судимому жителю Новомосковска Максиму Мухину. Молодой человек признан виновным в грабеже с применением насилия.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, осужденный, находясь на испытательном сроке на должности бармена в одном из плавских кафе, будучи в нетрезвом состоянии, избил свою коллегу и потребовал у неё ключи от кассы.

Забрав дневную выручку и видеооборудование из кабинета директора, грабитель скрылся. Сумма причиненного ущерба – 21941 рубль. Районный суд приговорил злоумышленника к пяти годам колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляционную жалобу, однако Тульский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.



