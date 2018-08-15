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Спасенный на дороге под Тулой котенок ищет дом

Спасенный на дороге под Тулой котенок ищет дом

Сейчас он находится в Щекино у родственников своего спасителя.

Myslo публиковал видео чудесного спасения на дороге недалеко от Щекино: из ехавшего на полном ходу автомобиля выпал крошечный котенок. От смерти на оживленной дороге его спас водитель попутного авто

Мы связались с автором видео и выяснили: чудесное спасение произошло 12 августа. Тогда герой видео Роман гостил у родственников в Щекино, они и приютили подобранного на дороге котенка.

Как оказалось, у малыша болели глазки. Но сейчас, по словам родственников, он «бодр, весел и идет на поправку».

Оставить котенка навсегда приютившие его люди не могут, поэтому сейчас этот хвостик ищет хозяина. 

Присмотритесь, может, это ваш новый член семьи!

Если вы хотите стать хозяином этого крохи, пишите автору материала или позвоните в редакцию по номеру 57-07-07, доб. 234, мы обменяем вас контактами со спасителями котенка.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:49 +14
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Тульская областьЩекино
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ищу хозяина

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