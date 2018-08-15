Туляк фиктивно зарегистрировал в своей квартире 38 иностранцев

В полиции выясняют все детали инцидента.

Тульские полицейские установили подозреваемого в совершении преступления в сфере миграции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, 31-летний туляк в июле текущего года зарегистрировал в собственной квартире 38 иностранцев. При этом реальных мест для проживания мужчина никому не предоставил.

Подозреваемый признался в нарушении законодательства. Сейчас в полиции выясняют все детали фиктивной постановки на учет иностранных граждан.