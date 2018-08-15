Метеопредупреждение: На Тулу надвигаются гроза и сильный ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы в регионе ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Такая погода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Меры предосторожности и правилах поведения при прохождении грозового фронта: