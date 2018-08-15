Ночью в тульском Плеханово сгорела баня

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

14 августа в 21.33 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании бани на ул. Центральной в пос. Плеханово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, уже через 10 минут на место происшествия подъехали четыре пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 21.47.

В результате происшествия пострадавших нет, выгорела обрешетка кровли и стропила на площади 10 кв.м.

Причина пожара устанавливается.