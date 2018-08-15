новости
новости
Регистрация
Ночью в тульском Плеханово сгорела баня
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в тульском Плеханово сгорела баня

С огнем боролись 9 пожарных.

14 августа в 21.33 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании бани на ул. Центральной в пос. Плеханово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, уже через 10 минут на место происшествия подъехали четыре пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 21.47.

В результате происшествия пострадавших нет, выгорела обрешетка кровли и стропила на площади 10 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
Сгорела баня
Место
ПлехановоТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метеопредупреждение: На Тулу надвигаются гроза и сильный ветер
Метеопредупреждение: На Тулу надвигаются гроза и сильный ветер
10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.