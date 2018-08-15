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18 августа стоматологи проверят туляков на рак
Фото из архива Myslo.

18 августа стоматологи проверят туляков на рак

Все желающие смогут получить консультацию специалистов и пройти обследование на специальном оборудовании.

18 августа с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет День открытых дверей.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование на аппарате флуоресцентной диагностики для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Кутузова, 35-а;
  • Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:24 +2
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Тульская область

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