В Тульской области больше 1000 детей пострадали от укусов клещей

За неделю (с 6 по 12 августа) в больницы Тульской области с укусами клещей обратились 226 человек (в том числе 56 детей). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

Всего же с начала сезона от клещей пострадали 3407 человек, среди них — 1008 детей. Указанные случаи зарегистрированы во всех районах Тульской области.

– За период мониторинга исследовано 1906 проб клещей, снятых с людей, и 250 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,6%, анаплазмой — 4,0%, эрлихиями — 0,1%, — сообщает ведомство.

Проведены акарицидные обработки 1245,1 га территории Тульской области, в том числе 537,4 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56).

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по телефонам 8 (4872) 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.