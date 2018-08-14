На автодороге «Тула – Новомосковск» в страшном ДТП погиб мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 августа в 20.10 на 14-м километре автодороги «Тула — Новомосковск» (Киреевский район) 46-летний водитель автомобиля «Волга», по предварительным данным, опрокинулся в кювет и врезался в забор, а затем в металлический гараж. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.