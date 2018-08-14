Турнир по пляжному волейболу  TULA OPEN – 2018: это было жарко!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Невероятный адреналин, азарт, атмосфера яркого спортивного праздника, отличная солнечная погода сделали этот турнир незабываемым.

Седьмой открытый международный турнир по пляжному волейболу TULA OPEN организовала компания Медиа Траст и Радио Рекорд Тула. В течение трех дней на пляже гостиничного комплекса сильнейшие волейболисты боролись за медали и призы турнира.

На горячем песке в поединках за призовой фонд в 120 000 рублей сошлись 40 мужских и 24 женские команды из 32 городов России, Украины и Чехии.

Елена Гребнева, генеральный директор компании Медиа Траст:

Елена Гребнева – В основной сетке 64 команды. Могло бы быть и больше, но мы играем на четырех кортах, и это максимальное количество команд, которые мы можем принять на турнире. Продолжаем надеяться, что в Туле будут построены 6-8 площадок, и тогда наш турнир сможет соперничать с самыми крупными турнирами в России. Тем более что количество заявок на TULA OPEN с каждым годом всё увеличивается. Ребята приезжают сюда не только за победой, но и за потрясающими эмоциями. У меня ощущение, что мы со спортсменами уже стали родными людьми, даже все новички легко и быстро вливаются в нашу дружную волейбольную семью. Соперничество существует только на площадке, за пределами корта — взаимовыручка, юмор и теплое общение.



Приятные денежные призы получили команды, занявшие с первого до восьмого места включительно как в мужском, так и в женском турнирах, а также победители ночного «Звездного матча» — так называемые короли и королевы ночи. В нем приняли участие спортсмены, не вышедшие в 1/8 турнира.

«Королева ночи» Серафима Башкатова из Чехова Московской области:

Серафима Башкатова – Для меня волейбол — это жизнь, я тренер по классическому волейболу. На турнире в Туле мы с Анной Зборовской выиграли ночной турнир «Звездный матч». На тульском турнире я уже во второй раз, мне здесь очень нравится. Играть при фонарях мне, как сове, было легче. Но некоторые мячи просто не видишь — играешь на ощупь!

«Король ночи» Сергей Демух (Москва):

Сергей Демух – Я занимаюсь волейболом уже более 20 лет. Турнир TULA OPEN всегда собирает под своим крылом большое количество очень серьезных игроков. Мы с Дмитрием Худорожковым выиграли ночной турнир «Звездный матч» среди мужчин. Конечно, основная работа должна проделываться днем, но мы так нормально «хлопнули калиточкой» (смеется). Приятное послевкусие от турнира осталось.

Туляк Алексей Ганелин не пропустил еще ни одного турнира:

Алексей Ганелин – Мы с братом тренируемся, стараемся, но пока уровень команд, которые приезжают на турнир, не дают нам возможности выиграть призовые места. В Туле уже есть несколько молодых ярких пар, которые в ближайшем будущем смогут составить конкуренцию самым сильным московским и рязанским командам. Волейбол для меня — хобби, но оно занимает львиную долю моего свободного времени. На турнире можно испытать бурю эмоций, и это заряжает энергией!

В итоге игрового марафона, который за три дня продлился более 33 часов, в мужском первенстве места распределились следующим образом:

• 3-е место — Дмитрий Кучин и Павел Толстяков (Москва/Подольск).

• 2-е место — Александр Абрамов и Дмитрий Исаев (Рязань).

• 1-е место — Никита Уханов и Даниил Шапкин (Москва).



Среди женщин лучшими стали:

• 3-е место — Виктория Иванова и Анна Алова (Москва).

• 2-е место — Юлия Головина и Ирина Кузовникова (Рязань).

• 1-е место — Ольга Мазур и Екатерина Черных (Красково/Борисоглебск).

Екатерина Черных (Воронежская область) и Ольга Мазур (Московская область):



– Победа нам далась очень тяжело, — говорит Ольга Мазур. — Жребий так выпал, что мы каждую игру сражались с очень сильными соперницами, с мастерами спорта, с чемпионками России. Каждую игру нужно было играть на максимуме, к тому же было очень жарко. И вот только вместе, с поддержкой друг друга, нам всё удалось. Спасибо организаторам за то, что соединили нас в пару. Мы знали друг друга давно, много играли друг против друга. Перед этим турниром у нас не было пар, и компания Медиа Траст предложила нам объединиться.

– Я считаю, что мы с Олей легко нашли общий язык, это и привело к такому хорошему результату, — говорит Катя. — А вообще атмосфера турнира классная, волейболисты друг друга поддерживают, организация и музыка отличные!

Даниил Шапкин и Никита Уханов (город Москва):



– Победить в этом году было очень сложно, мы сделали это впервые, — говорит Никита. — Я был в Туле с другим партнером, выиграли серебро.



– В этом сезоне у нас было мало турниров, очень хотелось какой-то выиграть. В Туле удача нам улыбнулась! — говорит Даниил. – А вообще волейбол — лучший вид спорта: где еще вы играете в мяч на пляже, рядом речка, красивые девушки в купальниках ходят? (Смеется) На турнир TULA OPEN — 2018 мы приехали разобранные, но быстро пришли в форму. В Донском очень хорошее место для проведения подобных турниров и очень вкусно кормят. Атмосфера вообще классная, нравится ведущая турнира Ева Кирсанова Радио Рекорд Тула — она реально зажигает! Участвовать в таком эвенте для нас очень приятно.

Каждый участник получил подарки от друзей и партнеров соревнований.

Также на TULA OPEN состоялась косплей-игра в пляжный волейбол. Радио Рекорд — станция, которая поддерживает всевозможные модные молодежные течения, в том числе и косплей.

Участники этого движения переодеваются в костюмы персонажей фильмов, мультфильмов, компьютерных игр и комиксов, отыгрывая характер, пластику тела и мимику. На корты вышли участники турнира в костюмах супергероев.

Дорогие любители волейбола! В первые выходные августа 2019 года состоится VIII открытый турнир по пляжному волейболу Tula Open. Так что до встречи в спортивной и гостеприимной Туле!