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Турнир по пляжному волейболу  TULA OPEN – 2018: это было жарко!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Турнир по пляжному волейболу  TULA OPEN – 2018: это было жарко!

10, 11 и 12 августа в город Донской Тульской области съехались лучшие игроки в пляжный волейбол.

Невероятный адреналин, азарт, атмосфера яркого спортивного праздника, отличная солнечная погода сделали этот турнир незабываемым.

Седьмой открытый международный турнир по пляжному волейболу TULA OPEN организовала компания Медиа Траст и Радио Рекорд Тула. В течение трех дней на пляже гостиничного комплекса сильнейшие волейболисты боролись за медали и призы турнира.

На горячем песке в поединках за призовой фонд в 120 000 рублей сошлись 40 мужских и 24 женские команды из 32 городов России, Украины и Чехии.

Елена Гребнева, генеральный директор компании Медиа Траст:

Елена Гребнева

– В основной сетке 64 команды. Могло бы быть и больше, но мы играем на четырех кортах, и это максимальное количество команд, которые мы можем принять на турнире. Продолжаем надеяться, что в Туле будут построены 6-8 площадок, и тогда наш турнир сможет соперничать с самыми крупными турнирами в России. Тем более что количество заявок на TULA OPEN с каждым годом всё увеличивается. Ребята приезжают сюда не только за победой, но и за потрясающими эмоциями. У меня ощущение, что мы со спортсменами уже стали родными людьми, даже все новички легко и быстро вливаются в нашу дружную волейбольную семью. Соперничество существует только на площадке, за пределами корта — взаимовыручка, юмор и теплое общение.


Приятные денежные призы получили команды, занявшие с первого до восьмого места включительно как в мужском, так и в женском турнирах, а также победители ночного «Звездного матча» — так называемые короли и королевы ночи. В нем приняли участие спортсмены, не вышедшие в 1/8 турнира.

«Королева ночи» Серафима Башкатова из Чехова Московской области:

Серафима Башкатова

– Для меня волейбол — это жизнь, я тренер по классическому волейболу. На турнире в Туле мы с Анной Зборовской выиграли ночной турнир «Звездный матч». На тульском турнире я уже во второй раз, мне здесь очень нравится. Играть при фонарях мне, как сове, было легче. Но некоторые мячи просто не видишь — играешь на ощупь!

«Король ночи» Сергей Демух (Москва):

Сергей Демух

– Я занимаюсь волейболом уже более 20 лет. Турнир TULA OPEN всегда собирает под своим крылом большое количество очень серьезных игроков. Мы с Дмитрием Худорожковым выиграли ночной турнир «Звездный матч» среди мужчин. Конечно, основная работа должна проделываться днем, но мы так нормально «хлопнули калиточкой» (смеется). Приятное послевкусие от турнира осталось.

Туляк Алексей Ганелин не пропустил еще ни одного турнира:

 

Алексей Ганелин

– Мы с братом тренируемся, стараемся, но пока уровень команд, которые приезжают на турнир, не дают нам возможности выиграть призовые места. В Туле уже есть несколько молодых ярких пар, которые в ближайшем будущем смогут составить конкуренцию самым сильным московским и рязанским командам. Волейбол для меня — хобби, но оно занимает львиную долю моего свободного времени. На турнире можно испытать бурю эмоций, и это заряжает энергией!

 

В итоге игрового марафона, который за три дня продлился более 33 часов, в мужском первенстве места распределились следующим образом:
• 3-е место — Дмитрий Кучин и Павел Толстяков (Москва/Подольск).
• 2-е место — Александр Абрамов и Дмитрий Исаев (Рязань).
• 1-е место — Никита Уханов и Даниил Шапкин (Москва).

 


Среди женщин лучшими стали:
• 3-е место — Виктория Иванова и Анна Алова (Москва).
• 2-е место — Юлия Головина и Ирина Кузовникова (Рязань).
• 1-е место — Ольга Мазур и Екатерина Черных (Красково/Борисоглебск).

Екатерина Черных (Воронежская область) и Ольга Мазур (Московская область):

 


– Победа нам далась очень тяжело, — говорит Ольга Мазур. — Жребий так выпал, что мы каждую игру сражались с очень сильными соперницами, с мастерами спорта, с чемпионками России. Каждую игру нужно было играть на максимуме, к тому же было очень жарко. И вот только вместе, с поддержкой друг друга, нам всё удалось. Спасибо организаторам за то, что соединили нас в пару. Мы знали друг друга давно, много играли друг против друга. Перед этим турниром у нас не было пар, и компания Медиа Траст предложила нам объединиться.

– Я считаю, что мы с Олей легко нашли общий язык, это и привело к такому хорошему результату, — говорит Катя. — А вообще атмосфера турнира классная, волейболисты друг друга поддерживают, организация и музыка отличные!

 

Даниил Шапкин и Никита Уханов (город Москва):

 


– Победить в этом году было очень сложно, мы сделали это впервые, — говорит Никита. — Я был в Туле с другим партнером, выиграли серебро.

– В этом сезоне у нас было мало турниров, очень хотелось какой-то выиграть. В Туле удача нам улыбнулась! — говорит Даниил. – А вообще волейбол — лучший вид спорта: где еще вы играете в мяч на пляже, рядом речка, красивые девушки в купальниках ходят? (Смеется) На турнир TULA OPEN — 2018 мы приехали разобранные, но быстро пришли в форму. В Донском очень хорошее место для проведения подобных турниров и очень вкусно кормят. Атмосфера вообще классная, нравится ведущая турнира Ева Кирсанова Радио Рекорд Тула — она реально зажигает! Участвовать в таком эвенте для нас очень приятно.

Каждый участник получил подарки от друзей и партнеров соревнований.
Также на TULA OPEN состоялась косплей-игра в пляжный волейбол. Радио Рекорд — станция, которая поддерживает всевозможные модные молодежные течения, в том числе и косплей.

Участники этого движения переодеваются в костюмы персонажей фильмов, мультфильмов, компьютерных игр и комиксов, отыгрывая характер, пластику тела и мимику. На корты вышли участники турнира в костюмах супергероев.

 

Дорогие любители волейбола! В первые выходные августа 2019 года состоится VIII открытый турнир по пляжному волейболу Tula Open. Так что до встречи в спортивной и гостеприимной Туле!

Галерея
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 1
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 2
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 3
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 4
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 5
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 6
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 7
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 8
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 9
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 10
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 11
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 12
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 13
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 14
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 15
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 16
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 17
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 18
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 19
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 20
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 21
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 22
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 23
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 24
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 25
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 26
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 27
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 28
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 29
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 30
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 31
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 32
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 33
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 34
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 35
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 36
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 37
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 38
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 39
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 40
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 41
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 42
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 43
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 44
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 45
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 46
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 47
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 48
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 49
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 50
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 51
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 52
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 53
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 54
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 55
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 56
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 57
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 58
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 59
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 60
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 61
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 62
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 63
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 64
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 65
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 66
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 67
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 68
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 69
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 70
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 71
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 72
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 73
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 74
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 75
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 76
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 77
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 78
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 79
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 80
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 81
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 82
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 83
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 84
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 85
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 86
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 87
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 88
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 89
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 90
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 91
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 92
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 93
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 94
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 95
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 96
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 97
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 98
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 99
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 100
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 101
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 102
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 103
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 104
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 105
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 106
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 107
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 108
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 109
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 110
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 111
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 112
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 113
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 114
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 115
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 116
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 117
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 118
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 119
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 120
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 121
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 122
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 123
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 124
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 125
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 126
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 127
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 128
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 129
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 130
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 131
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 132
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 133
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 134
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 135
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 136
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 137
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 138
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 139
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 140
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 141
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 142
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 143
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 144
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 145
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 146
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 147
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 148
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 149
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 150
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 151
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 152
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 153
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 154
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 155
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 156
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 157
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 158
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 159
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 160
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 161
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 162
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 163
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 164
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 165
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 166
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 167
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 168
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 169
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 170
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 171
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 172
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 173
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 174
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 175
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 176
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 177
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 178
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 179
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 180
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 181
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 182
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 183
Турнир по пляжному волейболу TULA OPEN 2018, Фото: 184
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:06 +8
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