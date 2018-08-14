В Туле за парковку в подземном переходе оштрафован водитель «Нексии»

Кадр из видео.

Ранее Myslo писал об инциденте, который случился в Туле на улице Мосина. 12 августа водитель автомобиля «Дэу Нексия» припарковался прямо в подземном переходе.

В УГИБДД по Тульской области рассказали корреспонденту Myslo, что на водителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП — движение по тротуарам в нарушение ПДД. Нарушитель выплатит штраф 2000 рублей.