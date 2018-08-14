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В Туле за парковку в подземном переходе оштрафован водитель «Нексии»
Кадр из видео.

В Туле за парковку в подземном переходе оштрафован водитель «Нексии»

Нарушителю придется выплатить штраф 2000 рублей.

Ранее Myslo писал об инциденте, который случился в Туле на улице Мосина. 12 августа водитель автомобиля «Дэу Нексия» припарковался прямо в подземном переходе.

В УГИБДД по Тульской области рассказали корреспонденту Myslo, что на водителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП — движение по тротуарам в нарушение ПДД. Нарушитель выплатит штраф 2000 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +6
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