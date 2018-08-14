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25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники
Фото из архива Myslo.

25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники

Масштабная уборка пройдет ко Дню знаний.

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам благоустройства города. В частности, речь шла о высадке деревьев предстоящей осенью, окосе сорной травы и благоустройстве улиц.

Глава администрации города Евгений Авилов дал поручение ко Дню знаний провести субботники во всех округах Тулы. Особое внимание будет уделено территориям дошкольных образовательных учреждений, школам и подходам к учреждениям. Кроме того, начальникам территориальных управлений поручено определить места и общественные пространства, где необходимо навести порядок.

Субботник намечен на 25 августа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:20 −5
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