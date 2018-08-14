Фото из архива Myslo.
25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники
Масштабная уборка пройдет ко Дню знаний.
В администрации Тулы прошло совещание по вопросам благоустройства города. В частности, речь шла о высадке деревьев предстоящей осенью, окосе сорной травы и благоустройстве улиц.
Глава администрации города Евгений Авилов дал поручение ко Дню знаний провести субботники во всех округах Тулы. Особое внимание будет уделено территориям дошкольных образовательных учреждений, школам и подходам к учреждениям. Кроме того, начальникам территориальных управлений поручено определить места и общественные пространства, где необходимо навести порядок.
Субботник намечен на 25 августа.
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