25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники

Фото из архива Myslo.

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам благоустройства города. В частности, речь шла о высадке деревьев предстоящей осенью, окосе сорной травы и благоустройстве улиц.

Глава администрации города Евгений Авилов дал поручение ко Дню знаний провести субботники во всех округах Тулы. Особое внимание будет уделено территориям дошкольных образовательных учреждений, школам и подходам к учреждениям. Кроме того, начальникам территориальных управлений поручено определить места и общественные пространства, где необходимо навести порядок.

Субботник намечен на 25 августа.