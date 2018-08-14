новости
новости
Регистрация
В Тульской области минивэн вылетел в кювет: пострадали двое
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области минивэн вылетел в кювет: пострадали двое

50-летнюю женщину и 16-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.

13 августа в 9.40 на 212-м километре автодороги «Дон» в Киреевском районе 53-летний водитель автомобиля «Хёндэ Старекс», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадали два пассажира авто — 50-летняя женщина и 16-летняя девушка. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор организует горячую линию для родителей тульских школьников
Роспотребнадзор организует горячую линию для родителей тульских школьников
25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники
25 августа во всех округах Тулы пройдут субботники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.