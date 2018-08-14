Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области минивэн вылетел в кювет: пострадали двое
50-летнюю женщину и 16-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.
13 августа в 9.40 на 212-м километре автодороги «Дон» в Киреевском районе 53-летний водитель автомобиля «Хёндэ Старекс», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В ДТП пострадали два пассажира авто — 50-летняя женщина и 16-летняя девушка. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу.
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