В Тульской области минивэн вылетел в кювет: пострадали двое

Фото УГИБДД по Тульской области.

50-летнюю женщину и 16-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.

13 августа в 9.40 на 212-м километре автодороги «Дон» в Киреевском районе 53-летний водитель автомобиля «Хёндэ Старекс», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадали два пассажира авто — 50-летняя женщина и 16-летняя девушка. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу.