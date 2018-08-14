Жители Шатска получают двойные квитанции от УК и многотысячные счета от местной ТЭЦ

Управляющая компания не платила ТЭЦ за тепло, а с жителей продолжала брать деньги.

За последние несколько месяцев сотни жителей поселка Шатск Большой Тулы получили счета от ТЭЦ ООО «Теплоасса». В некоторых случаях многотысячные долги образовались как следствие двойных квитанций, которые жители получали от бывшей ООО «УК Комсервис» и от поставщика отопления, перешедшего на прямые расчеты с жителями.

Тогда не все сразу поняли, по какой из квитанций нужно платить, поэтому продолжили по привычке оплачивать счета, выставленные УК. Но УК не переводила полученные от жителей деньги. В итоге у людей накопился весьма существенный долг, и узнали они о нем только сейчас.

ТЭЦ ООО «Теплоасса» начала высылать квитанции с суммой долга, а на тех, кто не платит, — подавать в суд.

В редакцию Myslo обратился местный житель Максим Фомичев. Он рассказал подробнее об этой ситуации:

«Жители некоторых домов в п. Шатск оказались должниками не по собственной воле. Управляющая компания ООО „УК Комсервис“ по каким-то причинам перестала отчислять в местную ТЭЦ ООО „Теплоасса“ за теплоснабжение. Информация до жителей об этом дошла не сразу, долг вырос. Когда всё выяснилось, инициативная группа жителей добилась смены УК. Жителям стали приходить отдельно квитки за КУ, отдельно за тепло. Только вот беда — ТЭЦ решила распределить долг УК перед ТЭЦ между жителями. В итоге жители получили счета с приличными суммами, в моем случае я получил квиток на сумму более 30 тысяч рублей.

Как сделать так, чтобы ТЭЦ не мошенничала? Есть информация, что кто-то из жителей судился в частном порядке, суд встал на сторону жильца. Но ТЭЦ продолжает присылать квитки с завышенными суммами.

До кучи — новая УК „Индустрия сервисА“ присылает квитки с названием „Индустрия сервис“ с другими реквизитами. Это такой финт ухода от налогов или еще от чего-то?

Прежняя УК „УК Комсервис“ продолжает присылать квитки, якобы в ЕИРЦ не поступало информации о смене УК.

Вот сижу жду не знаю чего. Долги растут. Мошенникам не плачу, наверное, закончится тем, что меня и некоторых других признают „неплательщиками“, ну и дальше по стандартному алгоритму. Есть информация (опять же от соседей), что между УК, ТЭЦ и кем-то еще идут судебные тяжбы, только жители не в курсе.

Есть идеи, как усмирить мошенников? Может, есть варианты проблему с УК и ТЭЦ в Шатске приблизить к разрешению? В администрацию писал недели две назад, ответа не получил. Или, может, это было не по адресу. Прекрасно понимаю, что проблемы утопающих дело рук самих утопающих, но непонятно, за что браться».

Сам Максим, согласно выставленной ТЭЦ квитанции, задолжал ей 42 тысячи рублей. Молодой человек пояснил, что с момента появления двойных квитанций (от УК и ТЭЦ) он не платил по счетам — «до выяснения ситуации» и планировал погасить долг после уточнения. Но такую сумму в графе «долг» он увидеть не ожидал.

– Это квиток от «Теплоааса»:

Платежи примерно составляют 1900 руб., судя по долгу, я как будто бы не платил около 22 месяцев (42 000 : 1900 = приблизительно 22).

Чтобы прояснить ситуацию, я взял выписку в ЕИРЦ:

В ней коммунальные платежи с теплоснабжением около 3000 руб, без — около 1100. Квитки отдельно на теплоснабжение стали приходить с марта 2018 года.

То есть за тепло я должен заплатить за 5 месяцев: 5 * 1900 = приблизительно 9500. Но никак не 42 000 рублей".

Как пояснил генеральный директор ТЭЦ Сергей Журавков, жители должны были оплачивать услуги именно по квитанциям их компании. Теперь им необходимо погасить образовавшуюся задолженность, а после взыскивать уплаченные деньги уже с ООО «УК Комсервис».

– Наши юристы помогают жителям составить исковое заявление в суд для взыскания уплаченных ранее денег, — добавил Сергей Журавков.

В прокуратуре Ленинского района подтвердили, что несколько человек действительно обращались по поводу необоснованного выставления им счетов от ТЭЦ после проигранных компанией исков о выплате долгов. По факту обращений ведомство выдало представление с требованием прекратить необоснованно выставлять счета на оплату.